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PlayStation Plus'a 16 Haziran'da eklenecek oyunlar açıklandı

PlayStation Plus'a 16 Haziran'da eklenecek oyunlar açıklandı

11.06.2026 17:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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PlayStation Plus'a 16 Haziran'da eklenecek oyunlar açıklandı

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine 7 oyun daha ekliyor.
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Sony, PlayStation Plus kütüphanesine 16 Haziran'da 7 oyun daha ekliyor. Bu oyunlar arasında Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations ve Kingdom Come: Deliverance gibi oyunlar yer alıyor. 

PlayStation 5 için PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar;

  • Final Fantasy XVI
  • Sonic X Shadow Generations
  • Kingdom Come: Deliverance
  • Life is Strange: Double Exposure
  • Farming Simulator 25
  • Blades of Fire
  • Black Desert

PlayStation 4 için de eklenecek oyunlar;

  • Sonic X Shadow Generations
  • Kingdom Come: Deliverance
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