PlayStation Plus'a 16 Haziran'da eklenecek oyunlar açıklandı

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine 16 Haziran'da 7 oyun daha ekliyor. Bu oyunlar arasında Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations ve Kingdom Come: Deliverance gibi oyunlar yer alıyor.

PlayStation 5 için PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar;

Final Fantasy XVI

Sonic X Shadow Generations

Kingdom Come: Deliverance

Life is Strange: Double Exposure

Farming Simulator 25

Blades of Fire

Black Desert

PlayStation 4 için de eklenecek oyunlar;