PlayStation Plus'a 16 Haziran'da eklenecek oyunlar açıklandı

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine 16 Haziran'da 7 oyun daha ekliyor. Bu oyunlar arasında Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations ve Kingdom Come: Deliverance gibi oyunlar yer alıyor.
PlayStation 5 için PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar;
- Final Fantasy XVI
- Sonic X Shadow Generations
- Kingdom Come: Deliverance
- Life is Strange: Double Exposure
- Farming Simulator 25
- Blades of Fire
- Black Desert
PlayStation 4 için de eklenecek oyunlar;
- Sonic X Shadow Generations
- Kingdom Come: Deliverance