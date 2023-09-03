Yayınlanma: 03.09.2023 - 16:33

Güncelleme: 03.09.2023 - 16:33

Oyun dünyası, dijital dönüşümün öncüsü olan Steam platformu sayesinde büyük bir değişim yaşadı. Steam, oyunları dijital olarak satın almanıza, indirmenize ve oynamanıza olanak tanırken, birçok başka özelliği de bünyesinde barındırıyor.

Peki Steam nedir? Steam'e nasıl kayıt olunur? Steam'den nasıl oyun alınır ve indirilir? Steam'de oyun nasıl iade edilir? Steam nasıl Türkçe yapılır? Steam'de seviye nasıl atlanır?

STEAM NEDİR?

Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen bir dijital oyun dağıtım platformudur. Milyonlarca oyuncu ve oyun geliştiriciyi bir araya getirir. Steam üzerinden oyun satın alabilir, indirebilir ve oynayabilirsiniz. Ayrıca Steam Workshop gibi özelliklerle oyun içeriğini özelleştirebilirsiniz.

STEAM'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Steam'e kayıt olmak ücretsizdir. Steam'in resmi web sitesine gidin ve "Hesap Oluştur" seçeneğine tıklayın. Gerekli bilgileri doldurun ve bir kullanıcı adı oluşturun. Steam Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul ederek kayıt işlemini tamamlayın.

STEAM NASIL İNDİRİLİR?

Steam'i bilgisayarınıza indirmek için Steam'in resmi web sitesine gidin."Steam'i İndir" seçeneğine tıklayarak kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirin. İndirilen dosyayı açın ve kurulum talimatlarını takip ederek Steam'i yükleyin.

STEAM'DEN NASIL OYUN ALINIR?

Steam istediğiniz oyunu satın almak için arama çubuğunu kullanabilir veya ana sayfadaki önerilen oyunlara göz atabilirsiniz. Oyunu seçin ve "Sepete Ekle" düğmesine tıklayarak alışveriş sepetinize ekleyin. Sepetinize gidin, ödeme seçeneklerinizi belirleyin ve oyunu satın alın.

STEAM'DE OYUN NASIL İADE EDİLİR?

Steam'den satın aldığınız bir oyunu iade etmek için, oyunu satın alışınızdan sonraki 14 gün içinde ve oyunu 2 saatten az oynadıysanız iade talebinde bulunabilirsiniz. Steam istemcisini açın, "Yardım" menüsünden "Satın Alınan Oyunları İade Et" seçeneğini seçin ve talimatları izleyerek iade talebinizi oluşturun.

STEAM NASIL TÜRKÇE YAPILIR?

Steam istemcisini açın ve sağ üst köşede bulunan adınızın veya kullanıcı adınızın olduğu yere tıklayın. "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. "Arayüz" sekmesine gidin ve "Dil" bölümünden "Türkçe"yi seçin. Değişiklikleri kaydedin ve Steam Türkçe olarak kullanılmaya başlasın.

STEAM'DE LEVEL NASIL ATLANIR?

Steam kullanıcıları, oyunları oynayarak, başarıları kazanarak ve Steam pazarında ticaret yaparak "Steam Seviyesi" yükseltebilirler.

Ayrıca Level atlamak için profil sayfanızı ziyaret ederek, "Steam Seviyemi Yükselt" seçeneğine tıklayan. Burada yer alan kart koleksiyonları tamamlayın ve başarıları kazanın. Bu sayede daha kısa yoldan level atlayabilirsiniz.