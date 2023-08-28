Steam'de en çok satan oyunlar değişti! CS:GO artık lider değil

Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:36

Güncelleme: 28.08.2023 - 13:36

SteamDB her hafta en çok satılan oyunlar listesini güncelliyor. Bu hafta en çok satılan oyunlar arasında uzun bir süredir zirvede yer alan Counter-Strike: Global Offensive, yerini Baldur's Gate 3'e devretti. CS:GO uzun bir süredir birinci sıradan düşmüyordu. Ancak yenilenen listede ikinci sıraya gerilemiş oldu.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OYUNLAR LİSTESİ

Üçüncü sırada bizleri Starfield karşılıyor ve bir süredir çok konuşuluyor ve merakla beklenen oyunlar arasında bulunuyor. Dördüncü sırada MahjongSoul yer alıyorken onu sırasıyla Apex Legends, Call of Duty, PUBG, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON takip ediyor.

Son sıralarda ise bir süre liderlikte karşımıza çıkan Steam Deck ve Wayfinder bizleri karşılıyor.