Steam Türkiye'de en çok hangi oyunlar satıldı?

Steam'de her hafta en çok satılan oyunlar listeleniyor. Türkiye'de ise 26 Mayıs ve 2 Haziran haftasında en çok satılan oyunlar belli oldu. Bunlar arasında yeni çıkan oyunlar da yer alıyor.

En çok satılan oyun yeni Bond oyunu 007 First Light oldu. Oyun, 39.99 dolardan satılıyor. İkinci sırada ise Forza Horizon 6 yer alıyor.

Listede sırasıyla Path of Exile 2, Paralives, Grand Theft Auto V Enhanced, EA Sports FC 26, Ready or Not, Subnautica 2, Black Desert ve Warhammer 40,000: Space Marine 2 yer alıyor.