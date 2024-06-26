Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Oyuncular tarafından en çok tercih edilen video oyun platformlarından biri olan Steam, her sene büyük mevsimsel indirimler yaparak oyunların fiyatlarını aşağıya çekiyor. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Steam, 2024 Büyük Mevsimsel İndirim kampanyası kapsamındaki yaz indirim tarihlerini duyurdu. Peki, Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?
Steam, 2024 yılının yaz ayı için büyük mevsimsel sezon indirimlerinin 27 Haziran 2024'te başlayacağını duyurdu. Yaz sezonu indirimleri 27 Haziran 2024'te başlayıp 11 Temmuz'a kadar devam edecek.
Oyunseverler istek listelerinde bulunan oyunlara, indirime girmesi halinde uygun fiyatlı yoldan erişebilecek.
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