Hiç oynamadıkları oyunlara 19 milyar dolar harcadılar
İndirimler, oyunseverleri pek de olumlu etkilemiyor. Yeni araştırmaya göre Steam kullanıcıları hiç oynamadıkları oyunlara 19 milyar dolar harcadı.
Steam kullanıcılarına odaklanan yeni bir araştırmanın sonucuna göre, hiç oynanmayan oyunlara 19 milyar dolar harcandı. PCGamesN ve SteamIDFinder tarafından bilimsel olmayan çalışmaya göre oyuncular indirim sezonlarından etkileyerek aldıkları bazı oyunları hiç oynamıyor.
STEAM'DE HİÇ OYNANMAYAN OYUNLARA MİLYARLARCA DOLAR HARCAMA YAPILMIŞ
Steam'de özellikle yılın belirli dönemlerinde oyunlarda büyük indirimler yapılıyor. Oyunseverler burada indirime giren oyunları 'bir ara oynarım' diyerek satın alıyor ancak bu oyunların bir kısmı hiç oynanmıyor.
Dünyada kayıtlı tüm Steam hesaplarının yalnızca yüzde 10’u, yani SteamIDFinder’ın veri tabanındaki yaklaşık 73 milyon hesap herkese açık. Bu hesaplardan elde edilen verilere dayanarak hazırlanan rapora göre toplu olarak satın alınmış ve daha sonra tek bir kez bile oynanmamış yaklaşık 1,9 milyar dolar değerinde oyun olduğu hesaplandı. Araştırma için halka açık olmayan tüm Steam profillerini kabaca hesaba katmak için 10 ile çarpıldı ve 19 milyar dolara ulaşıldı.
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