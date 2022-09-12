Steam'de bu hafta en çok satan oyunlar listelendi
Steam bir süredir oyunlara yapılan zamlarla konuşulsa da yeni liste yayımlandı. Haftanın en çok satanlarını açıklayan Steam, popüler oyunları açıkladı.
Popüler oyun platformu Steam, bir süredir bünyesinde barındırdığı oyunların fiyatının artmasıyla gündemde olsa da yeni yayımladığı listede 'haftanın en çok satan oyunları'nı listelemiş oldu. Uzun bir süredir Steam Deck'in birinci olduğu listede farklı oyunlar da yerini almış durumda.
Steam'de en çok satan oyunlar
SteamDB, tarafından yayımlanan oyun listesi, her hafta yenileniyor. Yeni listeye göre birincilik koltuğunda yine Valve imzalı Steam Deck var.
İkinci sırada ise Forza Horizon 4, üçüncü sırada, Red Dead Redemption 2, dördüncü sırada, Marvel's Spider-Man Remastered, beşinci sırada NBA 2K23, sırasıyla; Cult of the Lamb, Disney Dreamlight Valley, Forza Horizon 5, Titanfall 2 ve son sırada Elden Ring var.
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