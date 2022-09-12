Steam'da oyunlar tam gaz zamlanmaya devam ediyor

Steam üzerinden zamlanan oyunlar oyunseverleri üzmeye devam ediyor. Yeni yayımlanan listeye göre oyunlar yüzde 10 ile yüzde 3.329 oranında zamlanmış durumda.

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:27
Steam'da oyunlar tam gaz zamlanmaya devam ediyor
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Türkiye’de her geçen gün bir başka ürüne zam gelirken, bu durum dijital tarafa da yansıdı. Özellikle oyun tarafında sürekli yeni bir zam geliyor. Steam de son 3 gün içinde en çok zamlanan oyunlarını listeledi işte o oyunlar: 

 Oyun

Zam oranı

Eski fiyatı

Yeni fiyatı

Difficulty

%3329

4,20 TL

144,00 TL

Project:Special Forces

%290

2,10 TL

8,20 TL

Underground

%245

16,50 TL

57,00 TL

LoBlocks

%195

2,10 TL

6,20 TL

HAAK

%189

28,00 TL

80,95 TL

Land of Chaos Online II: Revolution – Explorer Pack

%177

90,00 TL

249,00 TL

Catch the Yeti!

%118

6,20 TL

13,50 TL
       

The Mystery Of Woolley Mountain – Art Book

%100

2,10 TL

4,20 TL

Jishogi

%95

10,50 TL

20,50 TL

The Mystery Of Woolley Mountain Soundtrack

%95

4,20 TL

8,20 TL

Great Pyramid VR

%76

10,50 TL

18,50 TL

Hunter Girls

%76

10,50 TL

18,50 TL

EONIA

%76

10,50 TL

18,50 TL

Black Lilies – Eternal Summer

%76

10,50 TL

18,50 TL

NBA 2K23

%63

429,00 TL

699,00 TL

smart3Dplanner

%61

11,50 TL

18,50 TL

Top Fun 10 VR

%60

25,00 TL

40,00 TL

Wordle

%43

4,20 TL

6,00 TL

Bug Butcher

%43

40,00 TL

57,00 TL

Psyolence

%43

40,00 TL

57,00 TL

Wanderer

%43

40,00 TL

57,00 TL

Underwater World – Idle Desktop Colony Building Simulator

%28

8,20 TL

10,50 TL

GTFO – Commercial License

%25

199,00 TL

249,00 TL

GTFO

%25

199,00 TL

249,00 TL

Gedonia

%22

20,50 TL

25,00 TL

King Hajwala

%22

13,50 TL

16,50 TL

Smart Home Design

%19

15,50 TL

18,50 TL

Armoured Commander II

%11

18,50 TL

20,50 TL

NBA 2K23 Michael Jordan Edition

%10

999,00 TL

1099,0 TL

 


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