Steam'da oyunlar tam gaz zamlanmaya devam ediyor
Steam üzerinden zamlanan oyunlar oyunseverleri üzmeye devam ediyor. Yeni yayımlanan listeye göre oyunlar yüzde 10 ile yüzde 3.329 oranında zamlanmış durumda.
Türkiye’de her geçen gün bir başka ürüne zam gelirken, bu durum dijital tarafa da yansıdı. Özellikle oyun tarafında sürekli yeni bir zam geliyor. Steam de son 3 gün içinde en çok zamlanan oyunlarını listeledi işte o oyunlar:
|
Oyun
|
Zam oranı
|
Eski fiyatı
|
Yeni fiyatı
|
Difficulty
|
%3329
|
4,20 TL
|
144,00 TL
|
Project:Special Forces
|
%290
|
2,10 TL
|
8,20 TL
|
Underground
|
%245
|
16,50 TL
|
57,00 TL
|
LoBlocks
|
%195
|
2,10 TL
|
6,20 TL
|
HAAK
|
%189
|
28,00 TL
|
80,95 TL
|
Land of Chaos Online II: Revolution – Explorer Pack
|
%177
|
90,00 TL
|
249,00 TL
|
Catch the Yeti!
|
%118
|
6,20 TL
|
13,50 TL
|
The Mystery Of Woolley Mountain – Art Book
|
%100
|
2,10 TL
|
4,20 TL
|
Jishogi
|
%95
|
10,50 TL
|
20,50 TL
|
The Mystery Of Woolley Mountain Soundtrack
|
%95
|
4,20 TL
|
8,20 TL
|
Great Pyramid VR
|
%76
|
10,50 TL
|
18,50 TL
|
Hunter Girls
|
%76
|
10,50 TL
|
18,50 TL
|
EONIA
|
%76
|
10,50 TL
|
18,50 TL
|
Black Lilies – Eternal Summer
|
%76
|
10,50 TL
|
18,50 TL
|
NBA 2K23
|
%63
|
429,00 TL
|
699,00 TL
|
smart3Dplanner
|
%61
|
11,50 TL
|
18,50 TL
|
Top Fun 10 VR
|
%60
|
25,00 TL
|
40,00 TL
|
Wordle
|
%43
|
4,20 TL
|
6,00 TL
|
Bug Butcher
|
%43
|
40,00 TL
|
57,00 TL
|
Psyolence
|
%43
|
40,00 TL
|
57,00 TL
|
Wanderer
|
%43
|
40,00 TL
|
57,00 TL
|
Underwater World – Idle Desktop Colony Building Simulator
|
%28
|
8,20 TL
|
10,50 TL
|
GTFO – Commercial License
|
%25
|
199,00 TL
|
249,00 TL
|
GTFO
|
%25
|
199,00 TL
|
249,00 TL
|
Gedonia
|
%22
|
20,50 TL
|
25,00 TL
|
King Hajwala
|
%22
|
13,50 TL
|
16,50 TL
|
Smart Home Design
|
%19
|
15,50 TL
|
18,50 TL
|
Armoured Commander II
|
%11
|
18,50 TL
|
20,50 TL
|
NBA 2K23 Michael Jordan Edition
|
%10
|
999,00 TL
|
1099,0 TL
Video Haberler
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
- Yuvadan çıkışlarını heyecanla izlediler
- 3 katlı evi 6 günde soydular
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- MasterChef Hamza'dan üzen haber: Somer Şef duyurdu
- İstanbul'da AVM'de iki grup arasında silahlı kavga
- Erdoğan için harekete geçildi
- Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
- Alparslan Türkeş'in kurmayından Kılıçdaroğlu’na destek
- Uzmanından Covid-19 açıklaması: Kasıma dikkat çekti
- 'Caner'i bugün kaybettik'
- Ümit Özdağ açıkladı!
- Özkiraz'dan, Ahmet Hakan'a çok sert 'Tarkan' tepkisi
- Yunus Akgün: 'Artık üstümüzden attık'