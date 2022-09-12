Steam'da oyunlar tam gaz zamlanmaya devam ediyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 08:27

Türkiye’de her geçen gün bir başka ürüne zam gelirken, bu durum dijital tarafa da yansıdı. Özellikle oyun tarafında sürekli yeni bir zam geliyor. Steam de son 3 gün içinde en çok zamlanan oyunlarını listeledi işte o oyunlar: