GTA 6'nın sızdırılması gibi Rockstar Games yine hacklendi

Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 25.12.2023 - 10:55

Son dönemlerde daha çok GTA 6 ile gündemde olan Rockstar Games, görünüşe göre tarihinin en büyük sızıntılarından biriyle karşı karşıya. Siber saldırıya uğrayan şirketin, 2013'te yayımladığı GTA 5 oyununun tüm kaynak kodları sızdırılmış durumda.

Webtekno'nun aktardığı ayrıntılara göre GTA 5'in kaynak kodlarının sızdırılması, tek başına çok büyük olay olarak görünmeyebilir. Sızdırılan kodlardaki detaylar, bu gelişmeyi çok önemli hale getiriyor. Zira kaynak kodlarda GTA 6 ve Bully 2 gibi oyunlarla ilgili bazı bilgiler de yer alıyor. Şirketin sosyal medya hesaplarına baktığımızda herhangi bir açıklama yapılmadığını görüyoruz.

GTA 6'NIN PROJE ADI VE BULLY 2 OYUNLARINA AİT BAZI BİLGİLER VAR

Sızdırılan kaynak kodları, GTA 6'nın "Project Americas" adıyla kodlandığını gözler önüne seriyor. Aslında bu bilgi çok yeni değil. Geçmişte de benzer iddialar gündeme gelmişti. Ayrıca Rockstar Games, GTA 5 kaynak kodlarında Bully 2'ye atıfta bulunuyor. Şirket, bu oyunla ilgili hiçbir açıklama yapmadı ancak Bully 2, arka planda geliştiriliyor gibi görünüyor.

Rockstar Games'in bu verileri ne zaman kaptırdığı belli değil.

Bazı kaynaklara göre saldırı, yakın bir geçmişte yaşanmadı. Zira iddialara göre kaynak kodlar, 2022 yılından beri Discord üzerinde el değiştirip duruyor.

Bundan önce de GTA 6'nın oynanış videolarını hackleyerek sızdıran 18 yaşındaki Arion Kurtaj, hakkında ömür boyu hastane hapsi cezası verilmişti. Buna göre doktorlar tehlikeli olmadığını söyleyene kadar hastenede kalacak. Hakim otizimli olan Kurtaj'ın tehlikeli olduğunu söyleyerek böyle bir karar aldığını duyurdu. Yani eğer Kurtaj, kısa süre içinde dışarı çıkarsa 'siber suç' işlemeye devam edebilir.