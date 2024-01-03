Steam'de 2023 yılı rekoru kırıldı!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:24

Güncelleme: 03.01.2024 - 11:24

Steam anlık oyuncu sayısı ve benzeri şekilde rekorlara sahne olsa da platformda 2023 yılı oldukça iyi geçmiş görünüyor. Buna göre 2023 yılında 14 bin 531 oyun yayınlanarak platformda kırılmamış olan bir rekor kırılmış oldu.

2024 YILI STEAM İÇİN YENİ BİR REKOR KIRILMASINI SAĞLAYABİLİR

2022 yılında 12 bin 562 oyun yayınlanmışken, 2021'de bu 11 bin 389'du. 2019'dan beri sürekli yükselen 1 yıl içinde yayınlanan oyun sayısı 2023'te tepe noktaya ulaştı. Buna göre 2024 yılının daha ilk günlerinde olmamıza rağmen 43 oyun yayınlanmış bile.

Bu senaryoda 2024 yılında Steam'de yeni bir rekor kırılması mümkün görünüyor.