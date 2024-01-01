Steam artık bazı bilgisayarlarda çalışmayacak
Steam'in artık bazı Windows sürümlerinde çalışmayacağı duyurulmuştu. İşte 1 Ocak 2024'ten itibaren bu destek kesildi.
Steam'in eski Windows sürümlerindeki desteğini keseceği zaten duyurulmuştu. Windows 7 ve Windows 8 kullanan kişiler artık Steam'e erişemeyecek. Valve'nin yaptığı duyuruya göre artık eski sürümleri kullanan Windows cihazlarda Steam desteklenmiyor.
Daha önce de duyurulduğu gibi 1 Ocak 2024 itibariyla destek tamamen sonlandırıldı.
Kullanılmayacak olmasının dışında aynı zamanda bu bilgisayarlarda teknik destek de durduruldu.
132 MİLYON KULLANICININ YAKLAŞIK 1 MİLYONU ARTIK STEAM KULLANAMAYACAK
Buradaki kararın arkasında Valve'nin Google Chrome için gelen bir eklentiyle Windows'un eski sürümlerinin zaten uyumsuz olması ve bundan dolayı desteğin kesileceği duyuruları arka arkaya gelmişti.
Steam'i kullanmaya devam etmek isteyenler cihazlarını Windows 10 ya da Windows 11'e yükseltmeleri gerekiyor. 132 milyon Steam kullanıcısının yalnızca yüzde 1'i desteği kesilen sürümleri kullanıyor.
Konu hakkında Steam'den yapılan resmi açıklama ise şu şekildeydi:
''1 Ocak 2024 itibarıyla Steam, Windows 7, Windows 8 ve Windows 8.1 işletim sistemlerini resmî olarak desteklemeyi bırakacak. Bu, verilen tarihten itibaren Steam istemcisinin bu Windows sürümlerinde çalışmayacağı anlamına geliyor. Kullanıcıların Steam'i kullanmaya ve Steam üzerinden satın aldıkları oyunları oynamaya devam etmeleri için daha yeni bir Windows sürümüne yükseltme yapmaları gerekecek.
Steam'de yer alan temel özellikler, Windows'un eski sürümlerinde artık çalışmayan Google Chrome'un bütünleşik sürümünü gerektirdiğinden, bu değişiklik gereklidir. Ayrıca Steam'in gelecek sürümleri yalnızca Windows 10 ve üstü sürümlerde yer alan Windows özellik ve güvenlik güncellemelerini gerektirecek.
Her ne kadar destek 2024'e kadar bitmeyecek olsa da, Windows 7/8/8.1 kullanıcılarının mümkün olan en kısa sürede yükseltme yapmalarını tavsiye ediyoruz. Microsoft, güvenlik güncellemelerini ve teknik desteği Windows 7 için Ocak 2020'de, Windows 8.1 içinse Ocak 2023'te kesti. Bu işletim sistemine sahip bilgisayarlar internete bağlıyken kötü amaçlı yazılımlara ve yaması çıkmayacak diğer açıklara gebedir. Olası kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın, Steam'in ve oyunların kötü çalışmasına veya çökmesine neden olabilir. Bu kötü amaçlı yazılımlar ayrıca Steam hesabınıza veya diğer hizmetlere ait bilgilerinizi çalmak için kullanılabilir.''
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