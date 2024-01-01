Steam artık bazı bilgisayarlarda çalışmayacak

Yayınlanma: 01.01.2024 - 17:51

Güncelleme: 01.01.2024 - 17:51

Steam'in eski Windows sürümlerindeki desteğini keseceği zaten duyurulmuştu. Windows 7 ve Windows 8 kullanan kişiler artık Steam'e erişemeyecek. Valve'nin yaptığı duyuruya göre artık eski sürümleri kullanan Windows cihazlarda Steam desteklenmiyor.

Daha önce de duyurulduğu gibi 1 Ocak 2024 itibariyla destek tamamen sonlandırıldı.

Kullanılmayacak olmasının dışında aynı zamanda bu bilgisayarlarda teknik destek de durduruldu.

132 MİLYON KULLANICININ YAKLAŞIK 1 MİLYONU ARTIK STEAM KULLANAMAYACAK

Buradaki kararın arkasında Valve'nin Google Chrome için gelen bir eklentiyle Windows'un eski sürümlerinin zaten uyumsuz olması ve bundan dolayı desteğin kesileceği duyuruları arka arkaya gelmişti.

Steam'i kullanmaya devam etmek isteyenler cihazlarını Windows 10 ya da Windows 11'e yükseltmeleri gerekiyor. 132 milyon Steam kullanıcısının yalnızca yüzde 1'i desteği kesilen sürümleri kullanıyor.

Konu hakkında Steam'den yapılan resmi açıklama ise şu şekildeydi: