SteamOS'un beklenmeyen taşınabilir konsol başarısı

SteamOS, yıllar önce oyun performansında Windows 10'un önemli ölçüde gerisindeydi ancak günümüzde bu değişti. Daha önce SteamOS'un Linux oyun portlarının Windows muadilleriyle aynı donanımda test edildiğinde Windows'tan önemli ölçüde daha kötü performans gösterdiği bulunmuştu.

STEAMOS WINDOWS 11'İ GEÇTİ

ArsTechnica'nın Lenovo Legion Go S test sonuçlarına göre SteamOS 2025 yılında taşınabilir konsollar için daha iyi bir seçenek gibi duruyor. Hatta yapılan testlere göre oyunlar SteamOS'ta Windows 11'e kıyasla daha iyi ve hızlı çalışıyor.

Kullanıcılar 2022 yılından bu yana Steam Deck'e Windows işletim sistemi yükleyebilse de Valve bu alternatif donanım kullanım durumu için resmi Deck için Windows desteği sunmuyor.

Yapılan testlerde cihazın, Valve'ın ücretsiz işletim sistemini çalıştırdığında daha iyi kare hızlarına ulaştığı fark edildi.

Burada beş oyun test edildi. Bu oyunlar, Returnal, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Homeworld 3 ve DOOM: The Dark Ages oldu. Sonuçlara bakıldığında ise dördünün SteamOS'ta çalışırken daha yüksek FPS'ye sahip olduğu görüldü.





Burada tek istisna Borderlands 3'tü. Oyun, Legion GO S'de Windows 11 üzerinden başlatıldığında daha yüksek bir kare hızı veriyordu. Bu sonuçlar, oyunların SteamOS'ta Proton uyumluluk katmanı üzerinde çalıştığını düşündüğümüzde oldukça etkileyici. Aynı zamanda bu Valve'ın son yıllarda Linux oyunlarının gelişimine yaptığı katkıyı da ortaya koyuyor.