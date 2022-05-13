Steve Jobs'un gerçekleştiremediği iPhone özelliği yıllar sonra ortaya çıktı

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:57

Teknoloji devi Apple'ın, 2023 yılındaki iPhone modellerinde SIM kart girişi bulunmayacağı ve yalnızca eSIM destekleyeceği konuşulurken; yıllar önce Steve Jobs’un, ilk iPhone’u fiziksel SIM yuvası olmadan piyasaya sürmek istediği ortaya çıktı.

ShiftDelete'in haberine göre; Jobs’un bu isteğini, eski iPod Başkan Yardımcısı Tony Fadell gazeteci Joanna Stern ile yaptığı bir röportajda dile getirdi.

"BİR DELİĞİ DAHA KABUL EDEMEYİZ"

Fadell’in açıklamasına göre Apple’ın kurucu ortağı, ilk iPhone’un geliştirilmesinde görev alan mühendislere ve tasarımcılara “bir deliği daha kabul edemeyiz” diyerek fiziksel SIM kart istemediğini söylemişti.

İLK IPHONE, GSM YERİNE CDMA AĞINI DESTEKLEYECEKTİ

Steve Jobs, SIM kart girişi olmadan iPhone’un nasıl veri bağlantısı kuracağına ilişkin endişelere de, CDMA (Kod Bölmeli Çoklu Erişim) teknolojisiyle çözüm bulmuştu. GSM’den farklı olarak, CDMA desteğine sahip akıllı telefonlar doğrudan operatörün ağına bağlı olduklarından ekstra bir SIM karta ihtiyaç duymuyorlar.

Tony Fadell ise buna şiddetle karşı çıkıyordu çünkü o dönemde CDMA teknolojisi GSM kadar benimsenmiş değildi. Eğer Steve Jobs, Apple mühendislerini ikna edebilseydi ilk iPhone, fiziksel bir SIM kart yuvası olmadan piyasaya çıkacaktı.

Bu dileği yıllar sonra, 2023’te tanıtılması beklenen iPhone 15 serisiyle birlikte gerçekleşebilir.

FADELL’E GÖRE STEVE JOBS’UN YANLIŞLARI

Tony Fadell, bir başka röportajında Steve Jobs’un yanlışlarından bahsetti. Hatırlanacağı üzere ilk iPod piyasaya çıktığında Windows işletim sistemiyle uyumlu değildi. Fadell’e göre Jobs özellikle böyle olmasını istemişti çünkü iPod, PC’lerde çalışmazsa insanların Mac’e yöneleceğini ve böylelikle satışların artacağını öngörüyordu.

Ancak işler beklendiği gibi gitmeyince, Tony Fadell ve iPod mühendisleri Steve Jobs’u cihazın Windows ile uyumlu olması gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştılar. Başarılı da oldular. Ayrıca Fadell’e göre ilk iPhone’da üçüncü taraf uygulamaların çalışmaması hatta App Store bile olmaması da Jobs’un yanlışlarından biriydi.