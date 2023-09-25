Stok fotoğraf platformu Getty yapay zeka geliştirdi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 25.09.2023 - 17:30

Getty Images, Nvidia ile işbirliği yaparak Generative AI by Getty Images adlı yeni bir araç piyasaya sürüyor. Bu araç, insanların Getty'nin lisanslı fotoğraf kütüphanesini kullanarak görseller oluşturmalarını sağlayacak.

Generative AI by Getty Images, Getty Images'in geniş kütüphanesi üzerinde eğitilmiş ve kullanıcılara tam telif hakkı tazminatı sağlayacak. Getty, kullanıcıların bu aracı kullanarak oluşturdukları görüntülerin telif hakkını koruyacaklarını belirtiyor.

Getty Images CEO'su Craig Peters, bu girişimin üretken yapay zeka konusundaki hızlı büyümeyi yansıttığını ve müşteri geri bildirimlerini dikkate aldıklarını söyledi.

GERÇEK FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDE İNDİRİM ALDI

Getty'nin Generative AI aracı, gerçekçi insan figürleri oluşturma konusunda başarılı olduğu gibi, gerçek fotoğraflar üzerinde de eğitim aldı. Kullanıcılar bu araçla kendilerine özgü görseller oluşturabilirler.

Getty, bu aracın ürettiği görüntülerin Getty Images ve iStock içerik kütüphanelerine dahil edilmeyeceğini ve kullanıcıların bu görüntüleri oluşturmak için ödeme yapacaklarını belirtiyor.

Getty'nin Generative AI by Getty Images aracı, Getty Images web sitesi üzerinden erişilebilir olacak ve standart bir Getty Images aboneliğinden ayrı olarak fiyatlandırılacak.