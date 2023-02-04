Su içmek yaşlanmayı yavaşlatıyor

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 04:29

Araştırmacılar, otuz yaşın üzerinde 11 bin 255 yetişkine ait verileri değerlendirerek yetersiz sıvı alımında yükselen serum sodyum seviyeleri ile çeşitli sağlık göstergeleri arasındaki bağlantıları analiz ettiler.

Çalışma ayrıca çok yüksek sodyum seviyelerine sahip kişilerin genç yaşta ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu da ortaya koydu. Araştırmacılar, katılımcıların 50’li, 70’li ve 90’lı yaşlarına ait tıbbi verilerini değerlendirdi.

Buna göre normalden yüksek (normal sodyum değeri 135 ila 145 mEq/ L’dir) sodyum seviyesi daha hızlı yaşlanmaya yol açıyor.