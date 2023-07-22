Sudi Arabistan robotların yaşayacağı kent inşa ediyor

Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:49

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:49

Suudi Arabistan, Tabuk Eyaleti'nde yer alan megakent Neom'da yenilenebilir enerjiyle çalışacak bir akıllı kent inşa etmeyi planlıyor. 26 bin 500 kilometrekarelik bir alana yayılacak olan Neom, Kızıldeniz kıyısı boyunca uzanacak ve tamamen sürdürülebilir enerji kullanacak bir konut alanı sunacak.

Neom, teknolojik canlılığın yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerine de odaklanan bir proje olarak öne çıkıyor. Robotik avatarlar ve hologramlar günlük yaşamın bir parçası olacak şekilde entegre edilecek. 500 milyar dolarlık bu akıllı kent, 2030 yılına kadar beş milyon ziyaretçi çekmeyi hedefliyor ve ilk otellerin 2024 yılında açılması planlanıyor.

Neom, dağlar, çöl ve denizden oluşan üç ana bölgeye ayrılacak.

The Line adı verilen bir başka sürdürülebilir kent, 160 kilometre uzunluğunda olacak ve tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışacak. Oxagon, dünyanın en büyük yüzen sanayi kompleksi olacak. Trojena ise Sarawat Dağları'nın çevrelediği bir konumda yer alacak ve kayak, dağ bisikleti, su sporları gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Trojena'nın ana giriş kapısı olan The Vault, katlanabilir bir dikey köy olarak tasarlanacak ve fiziksel ile dijital dünyaları birleştirecek. Robotik avatarlar ve hologramlarla bu kentte yaşayarak insanlara hizmet edecek.