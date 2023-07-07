Elon Musk'tan Çin'in yapay zeka atılımına açıklama

Yayınlanma: 07.07.2023 - 13:21

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:21

Tesla CEO'su Elon Musk, Çin'in gelecekte yapay zeka alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olacağını, çünkü ülkede pek çok zeki insanın bulunduğunu söyledi.



CEO, hızlı gelişiminden dolayı sektörün karanlık tarafı için endişe ve risk olduğuna işaret ederek, yapay zeka endüstrisine yönelik dünya genelinde düzenlemeye gidilmesi yönünde çağrıda bulundu.



Musk ayrıca, Tesla'nın L4 veya L5 modelleri için kendi kendine sürüş yetenekleri sayesinde bu yıl içinde muhtemelen tam otonom sürüş elde edeceklerini bildirdi.



ABD'de test edilen Tesla otomobillerinin insan müdahalesine ihtiyaç duymasının nadir olduğunu belirten Musk, Tesla'nın sürücüsüz teknoloji lisansını diğer otomobil üreticilerine de vermek istediğini ifade etti.

