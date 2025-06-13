Sürücüsüz taksi hizmeti sunmak için tasarlanan Cybercab sergilendi

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlik kapsamında alanda stant açan ABD'li iş insanı Elon Musk’ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu otomobil şirketi Tesla, dünyada merakla beklenen ve "robotaksi" olarak da adlandırılan Cybercab aracını görücüye çıkardı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği Cybercab'de direksiyon ve pedal bulunmazken araç tamamen otonom olarak yolculuk etme imkanı sunacak

Mat altın renkli bir gövdeye sahip araç, aynı anda 2 yolcu taşıma kapasiteye sahip. Tesla'nın ilerleyen yıllarda daha fazla yolcu taşımaya imkan veren yeni modellerini de tanıtması planlanıyor.





Musk'ın X'ten yaptığı açıklamaya göre, Cybercab 22 Haziran’da test sürüşlerine başlayacak. İlk olarak Austin şehrinde hizmet vermeye başlayacak taksinin daha sonra bütün ABD'de kullanılması planlanıyor.

Musk'ın en büyük rakiplerinden biri olarak Google’ın çatı şirketi Alphabet Inc. tarafından geliştirilen Waymo şirketi dikkati çekiyor.

Dünyanın en gelişmiş sürücüsüz araç teknolojilerinden birini sunan Waymo, San Francisco, Los Angeles ve Austin gibi ABD şehirlerinde ticari robotaksi hizmeti sunuyor.