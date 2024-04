Tam Güneş tutulması uzaydan nasıl görünüyor?

Dünya üzerinde milyonlarca kişi 2024 tam Güneş tutulmasını heyecanla takip etti. Güneş’in önünden geçen Ay’ın görüntüsünü yakalayabilenler paylaştı. NASA ise bu anları canlı yayın ile aktardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu‘nda bulunan kişiler tutulmayı yalnızca izlemediler aynı zamanda Dünya'ya tam olarak ne olduğunu da gözlemleme şansı yakaladılar.

NASA ise o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

The total solar #eclipse is now sweeping across Indianapolis.



This is the first time in more than 800 years that the city is experiencing this celestial event! pic.twitter.com/jZuKx4nUAb