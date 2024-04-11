Tam Güneş tutulması uzaydan nasıl görünüyor?

NASA geçen günlerde gerçekleşen tam Güneş tutulmasının ürpertici bir görünümünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:32
Tam Güneş tutulması uzaydan nasıl görünüyor?
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Dünya üzerinde milyonlarca kişi 2024 tam Güneş tutulmasını heyecanla takip etti. Güneş’in önünden geçen Ay’ın görüntüsünü yakalayabilenler paylaştı. NASA ise bu anları canlı yayın ile aktardı. 

Uluslararası Uzay İstasyonu‘nda bulunan kişiler tutulmayı yalnızca izlemediler aynı zamanda Dünya'ya tam olarak ne olduğunu da gözlemleme şansı yakaladılar.

NASA ise o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 


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