Team Fortress 2 6 yıl aradan sonra güncelleme alacak!
Valve’nin efsane oyunlarından birisi olan Team Fortress 2, 2007 yılında piyasaya sürülmüştü. Oldukça büyük bir kitlesi bulunan oyuna 6 yıl boyunca güncelleme yapılmamıştı. Şimdi ise Team Fortress 2’ye büyük bir güncelleme gelecek.
Valve oyunları yaptıktan sonra devamını getirmemesi ile ünlü bir yapımcı. Ancak Team Fortress 2’de bu durum tersine dönüyor. En son 2017 yılında güncelleme alan oyuna büyük bir güncelleme geliyor.
Oyunun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “yeni eşyalar, haritalar, alay hareketleri, olağandışı efektleri, savaş noktaları ve sürpriz şeyler” geleceği belirtildi.
Ayrıca Steam atölyesindeki içerik üreticilerinin de eserlerini güncellemeye dahil etmek istiyorlarsa 1 Mayıs’tan önce başvuru yapmaları açıklandı. Güncellemenin ne zaman geleceği konusunda ise net bir tarih verilmedi. Ancak açıklamada 2023’ün yaz aylarında yayınlanması planlandığı belirtildi.
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