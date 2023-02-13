Team Fortress 2 6 yıl aradan sonra güncelleme alacak!

Valve oyunları yaptıktan sonra devamını getirmemesi ile ünlü bir yapımcı. Ancak Team Fortress 2’de bu durum tersine dönüyor. En son 2017 yılında güncelleme alan oyuna büyük bir güncelleme geliyor.

Oyunun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada “yeni eşyalar, haritalar, alay hareketleri, olağandışı efektleri, savaş noktaları ve sürpriz şeyler” geleceği belirtildi.

Ayrıca Steam atölyesindeki içerik üreticilerinin de eserlerini güncellemeye dahil etmek istiyorlarsa 1 Mayıs’tan önce başvuru yapmaları açıklandı. Güncellemenin ne zaman geleceği konusunda ise net bir tarih verilmedi. Ancak açıklamada 2023’ün yaz aylarında yayınlanması planlandığı belirtildi.