Tekneler de elektrikliye dönüyor! Sessiz ve maliyetsiz

Yayınlanma: 31.08.2023 - 16:14

Güncelleme: 31.08.2023 - 16:14

ABD merkezli şirket Mercury Marine, elektrikli dıştan takma motorlarının en son modelleri olan Avator 20e ve Avator 35e'nin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Haberler, şirketin daha önce bu yıl piyasaya sürdüğü Avator 7.5e modelinin ardından geldi. Şirket, önümüzdeki aylarda tanıtacağı iki elektrikli ürünün de geliştirme aşamasının devam ettiğini belirtti.

Mercury'nin verdiği açıkladığı bilgilere göre, hem Avator 20e hem de 35e modelleri, Avator 7.5e modelinde bulunan özellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu özelliklere, endüstrinin ilk enine akı motor teknolojisi, tam renkli sezgisel ekran ve çok yönlü yeke kolu dahil.

Yeni ve daha büyük dıştan takma motor modelleri, daha fazla güç, menzil ve çalışma süresi sunmak için birden fazla Avator aküsü bağlama seçeneği sunuyor. Ayrıca, entegre SmartCraft Connect modülü sayesinde Mercury Marine uygulamasına tam erişim imkanı sağlıyor. Bu modeller aynı zamanda daha büyük tekneler için uzaktan dümenleme özelliği ile donatılmış durumda.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik özelliklere baktığımızda, Avator 20e modeli 2,2 kW güç sağlarken, 35e modeli 3,7 kW güç üretiyor. Her iki modelin de pervane şaftında ölçüldüğünü görüyoruz.

Elektrikli dıştan takma motorlar, geleneksel içten yanmalı motorlu dıştan takma motorlara kıyasla yüksek güç çıkışı sunma yeteneğine sahiptir. Bunun temel nedeni, elektrik motorlarının etkileyici tork gücü ve daha yüksek verimlilikle çalışabilmesidir. Mercury'nin açıklamalarına göre, elektrikli dıştan takma motorlar içten yanmalı motorlu modellere göre %63 daha sessiz çalışma imkanı sunuyor.

Avator 20e ve 35e modelleri, hem yeke hem de uzaktan dümenle kullanılabilme özelliğine sahiptir. Mercury, bu modellerin özellikle alüminyum balıkçı tekneleri, mikro kayıklar, şişme botlar, ihaleler ve küçük duba tekneler gibi küçük tekneler için ideal olduğunu vurguluyor.

Mercury Marine Ürün Geliştirme ve Mühendis Başkan Yardımcısı Tim Reid, Avator dıştan takma motorlarının akıllı, elektrikli tahrik sistemleri olarak tasarlandığını ve kullanıcıların menzil ve çalışma süresini esnek bir şekilde uzatabilme imkanı sağladığını belirtiyor. Mercury'nin yeni 2300Wh akülerinin, özel Güç Merkezi aracılığıyla aküler ve motor arasında iletişim kurarak güvenli bir şekilde gücü birleştirme ve şarj etme yeteneğine sahip olduğunu ifade ediyor.