Teknoloji devi Apple, ofise dönüş tarihini açıkladı

20 Kasım 2021 Cumartesi, 00:00

Koronavirüsü salgınıyla beraber pek çok şirket gibi uzaktan çalışma sistemine geçen Apple, ofise dönüş için yeni tarihini açıkladı. Perşembe günü çalışanlara e-postayla gönderilen bir notta CEO Tim Cook, şirketin hibrit çalışma pilotuna başlayacağını söyledi. Hibrit çalışma pilotu kapsamında, çalışanlar haftada bir veya iki gün olmak üzere bir ay içinde kademeli olarak ofise dönecek. Şirket mart ayında da ofise dönüşü haftada üç gün, özellikle pazartesi, salı ve perşembe günleri yüz yüze ve çarşamba ve cuma günleri uzaktan çalışacak şekilde artıracak.

Bloomberg’in haberine göre bu politika tüm çalışanlar için geçerli olmayacak, yalnızca bu şekilde çalışmaya uygun ekipler için geçerli olacak. Bu da bazı ekiplerin haftada dört veya beş gün ofise gitmesi anlamına geliyor.

Cook, paylaştığı notta, “Birkaç ekibin beraber çalışmaya daha fazla ihtiyacı var” dedi.

CEO, Apple’ın uluslararası ofislerinin birçoğunun şimdiden ofise döndüğünü ve Silikon Vadisi’ndeki çalışanlarının yarısının belirli günlerde haftalık olarak geldiğini belirtti.

YÜZ YÜZE ÇALIŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cook, ayrıca çalışanların yılda dört hafta uzaktan çalışmalarına izin verileceğini duyurdu. O sırada bir grup çalışan, Cook’a ve üst yönetime, uzaktan çalışmaya devam etmek isteyen çalışanları desteklemelerini isteyen bir mektup yazdı.

Apple ve Cook, uzun süredir yüz yüze çalışmanın önemini vurguladılar. Cook, haziran ayında yaptığı açıklamada, “Birçoğumuz ayrıyken de başarabildiğimizi gösterdik, gerçek şu ki geçen yıl önemli bir şey eksikti: Birbirimiz. Görüntülü konferans görüşmesi, aramızdaki mesafeyi daralttı elbette, ancak yine de telafi edemeyeceği şeyler var.”

Apple yeni çalışma planlarını açıklamış olsa da henüz netleşmiş değil. Cook, paylaştığı son notta, çalışan sağlığının şirketin en önemli önceliği olduğunu ve Apple’ın ofise dönüşünü geciktirebileceğini veya maskeler ve sosyal mesafe gereksinimleri konusunda başka değişiklikler yapabileceğini doğruladı. Apple, ofise dönüş tarihini son aylarda birkaç kez değiştirmişti.

Kaynak: Sözcü