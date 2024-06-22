Telefon satın alırken en çok pil ömrü, işlemci hızı ve kamera özelliklerine bakıyoruz

Yayınlanma: 22.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.06.2024 - 04:00

Türkiye’de her yıl ortalama 10-11 milyon adet cep telefonu satılıyor. Son bir yıl içerisinde akıllı cep telefonlarını yenileyen katılımcıların oranı Türkiye’de yüzde 22 olurken bu konuda dünya ortalaması yüzde 14’te kaldı. Cep telefonunu yenileme sıklığı 2022’de globalde yüzde 29 iken Türkiye’de yüzde 27 seviyesindeydi. “Şu anki telefonunuzu ne zaman satın aldınız” sorusuna Türkiye’deki katılımcıların yüzde 22’si geçen yıl yanıtını verirken bir önceki yıl bu oran yüzde 20 idi.

Deloitte’nin, Türkiye’nin de dahil olduğu 20 ülkede yaptığı “2023 yılı Dijital Tüketici Trendleri Araştırması”na göre, tüketiciler telefonlarını artık farklı amaçlar için kullanmayı arzu ediyor. En fazla arzu edilen kullanım amaçları arasında ise ödeme yapmak ve kimlik kartı, pasaport ya da ehliyet gibi bilgileri sağlamak yer alıyor. Araştırmada şu tespitlere yer verildi:

Türkiye’de akıllı ev cihazları küresel ortalamaya kıyasla daha yüksek ilgi görürken oyun konsolu ve video akış cihazlarını içeren ev içi eğlence kategorisine erişim, küresel ortalamanın altında kalıyor. Kablosuz hoparlör erişimi Türkiye’de yüzde 34 civarındayken küreselde yüzde 26 saviyesinde, robot süpürge erişimi Türkiye’de yüzde 29 iken, küreselde yüzde 14’lerde kalıyor.

BOZULANI SAKLIYORUZ

Akıllı telefon, akıllı TV ve akıllı saat gibi birden çok kullanım amacı olan cihazlar çoğunlukla her gün uzun sürelerle kullanılırken masaüstü bilgisayar, tablet ve oyun konsolu gibi tek kullanım amacı olan cihazlar ise daha az sıklıkta kullanılıyor. Mesela “Cihazınızı en son ne zaman kullandınız” sorusuna “dün” yanıtını verenlerin yüzde 96’sı akıllı telefon, yüzde 78’i akıllı TV, yüzde 70’i akıllı saat kullandığını ifade etti.

Banka bakiyesi sorgulama için kullanıcıların yüzde 87’si, alışveriş sitelerini gezmek için yüzde 73’ü, çevirimiçi arama için 72’si mobil telefon kullandığını belirtiyor.

Pil ömrü, işlemci hızı ve kamera özellikleri telefon satın alımını etkileyen en önemli kriterler olmaya devam ediyor. Karbon ayak izi ve geri dönüştürülmüş materyal kullanımı gibi sürdürülebilirliğe ilişkin unsurlar ise önem sırasında geride kalıyor.

Türkiye’deki katılımcılar bozulan cihazlarını değiştirmek yerine tamir etmeyi tercih etse de bu davranış çoğunlukla sürdürülebilirlik endişelerinden kaynaklanmıyor. Katılıcımların sadece küçük bir kısmı karbon ayak izleri hakkında bilinç sahibi. Katılımcıların yüzde 87’si bozulan dizüstü bilgisayarları, telefonları veya tabletleri çöpe atmayarak saklıyor.

Her 10 katılımcıdan neredeyse 9’u geçtiğimiz yıl içerisinde çevrimiçi mecralarda yanlış bilgi ile karşılaştıklarını belirtti. Tüketicilerin yalnızca üçte biri kişisel bilgilerinin resmi kurumlarla paylaşılmasına olumlu bakıyor. Tüketiciler, dolandırıcılığı önleme amacıyla bile olsa kişisel bilgilerinin resmi kurumlarla paylaşılması konusunda ihtiyatlı davranıyor.

HIZ ÇOK ÖNEMLİ