Telefondan PC oyunları nasıl oynanır?

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 17:15

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 17:15

Mobil oyun sektörü, PC oyun sektörünü geride bırakmak üzere. Ancak mobil cihazların teknolojik kapasitelerinden dolayı oyunlar PC’nin aksine daha basit düzeyde kalıyor. Artan dolar kurundan dolayı teknolojik ürünlerin fiyatları da arttığı için insanlar PC veya telefon arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Hal böyle olduğunda telefon daha ağır basıyor. Bundan dolayı da insanlar PC oyunlarını sadece izlemek ile yetiniyor. Bu durum Nvidia’nın GeForce Now teknolojisi sayesinde değişti. Artık PC oyunlarını telefondan oynayabilirsiniz.

Bunu yapmak için ihtiyacınız olan hızlı bir internet bağlantısı. Hızlı bir internet bağlantınız varsa telefonunuzun tarayıcısından (Chrome, Opera, Safari vb.) GeForce Now'ın sitesine girin. Buradan kayıt olduktan sonra Steam, Epic Games hesaplarınızı GeForce Now’a bağlamanız gerekiyor. Çünkü GeForce Now’da oyunlar satılmıyor. Epic Games veya Steam gibi platformlardan bu oyunları satın almanız lazım. Hesabınızı bağladıktan sonra satın aldığınız oyunları oynayabilirsiniz.

HANGİ GEFORCE NOW ABONELİĞİNİ ALMALIYIM?

GeForce Now’da abonelik için birçok paket bulunuyor. Bu paketlerden ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz. Ancak ücretli paketleri satın almadan önce her gün 1 saat ücretsiz olarak oynayabileceğiniz deneme versiyonunu tercih etmeniz daha iyi olacaktır. Bu sayede internet hızınızın yeterli olup olmadığınızı test edebilirsiniz. Daha sonra bütçenize uygun paketi satın almalısınız