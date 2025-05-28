Telegram'da yeni dönem! Grok'u entegre ediyor

Telegram'ın bünyesine yapay zeka eklemek için Elon Musk'ın yapay zeka şirketiyle ortaklık kuruldu. 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Telegram'ın Grok ile entegre olması sağlanacak. Yapılan duyuruda 1 yıllık anlaşma yapıldığı aktarıldı.

TELEGRAM'A YAPAY ZEKA DOKUNUŞU

Telegram CEO'su Pavel Durov, X hesabı üzerinden kurulan ortaklığa dair ayrıntıları paylaştı.

Durov, ilk aşamada 1 yıllık bir anlaşma yaptıklarını, Telegram'ın bu sayede xAI'dan 300 milyon dolar ödeme alacağı ve Telegram üzerinden satılan xAI aboneliklerinden elde edilen gelirin de yüzde 50'sinin Telegram'a kalacağını söyledi.





Kurulan bu ortaklık ile Telegram'ın Sohbetler bölümüne Grok sabitlenecekken, arama kısmıyla da entegre olacak.