Facebook ve WhatsApp odağında yeni güvenlik önlemleri yolda

07 Ekim 2022 Cuma, 21:57

Akıllı telefon kullanan kişileri tehdit eden onlarca uygulama var özellikle Android tarafında tespit edilen tehlikeli uygulamalar genellikle popüler uygulamalar gibi görünüyor ve insanların telefonlarına yüklemesine neden oluyor.

Haliyle kötü niyetli kişiler kullanıcıların telefonlarına habersiz erişmiş oluyor. Bunun önüne geçmek için uzun zamandır çabalayan Meta, kullanıcılarına uygulama mağazalarından WhatsApp'ın resmi olmayan uygulamasını indirmemesi için çabalıyor.

META 400'TEN FAZLA FACEBOOK GİRİŞ BİLGİSİ ÇALAN UYGULAMA TESPİT ETTİ

Yeni yapılan bir duyuru ile Meta kullanıcıların bilgilerini ele geçiren toplamda 400'den fazla mobil uygulama tespit etti. Hem Android hem de iOS tarafında kullanıcıları tehdit eden uygulamalar Apple ve Google tarafından tespit edildiğinde anında kaldırılıyor ancak sürekli yeni sahte uygulamalar ekleniyor.

Yapılan açıklamada söz konusu bilgileri çalan uygulamaların fotoğraf düzenleme uygulamaları, oyunlar ve VPN gibi göründüğünün altını çiziyor.