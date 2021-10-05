Telegram’ın kurucusundan Facebook’a kötü haber
Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Facebook servislerinde yaşanan büyük kesintiyle ilgili açıklamada bulundu.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'a dün yaklaşık 7 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Sorunun, ön incelemelere göre yazılım güncellemesindeki hatalardan kaynaklandığı açıklanmıştı.
Durov, Telegram hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu. Durov, “Dün Telegram’da, kullanıcı kaydı ve kullanıcı etkinliğinde rekor artış görüldü. Bir günde diğer platformlardan 70 milyondan fazla firariyi sıcak bir şekilde karşıladık” dedi.
-Sputnik
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