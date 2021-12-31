Tesla ABD’de 475 bin aracı geri çekecek

31 Aralık 2021 Cuma, 09:50

Getty Images

Tesla ABD'de 475 bin aracını geri çekecek.

Şirketin ABD Ulusal Otoyol Trafiği Güvenlik Kurumu'na yaptığı bildirime göre 2017-2020 arası üretilmiş Model 3 araçlarının 356 bin 309'u, arka kamerasında sorun oluşması ihtimali nedeniyle geri istenecek.

119 bin 9 Model S aracının ise ön bagajda yaşanabilecek tehlikeli bir sorun nedeniyle geri çekileceği belirtildi.

Reuters, piyasadan geri çekilecek toplam araç sayısının Tesla'nın geçen yıl dünya çapında sahiplerine teslim ettiği araç sayısı olan 500 bine yakın olduğunu aktarıyor.

BBC, Tesla'ya konuyla ilgili sorularını iletti fakat haber yayına girene kadar bir yanıt alamadı.

Bu ay hazırlanan bir güvenlik raporuna göre, geri çağrılan Model 3'lerin yüzde 1'inde kamera sorunu olması bekleniyor.

Şirkete göre kamera sorununun kaynağı, bagajın sık sık açılıp kapanmasının o bölgeden geçen kamera kablolarında hasar yaratması.

Tesla, kabloların hasar görmesi durumunda ana ekrana görüntü gitmeyebileceğini ve bunun da kaza ihtimalini artırabileceğini belirtiyor.

Bagaj sorunu ise daha tehlikeli olma potansiyeli taşıyor.

Ön bagajın ikincil mandalındaki bir sorun nedeniyle 2014-2021 yıllarında üretilen Model S'lerin ön bagaj kapağının sürüş sırasında aniden açılması ve sürücünün görüşünü engellemesi mümkün.

Şirket geri çekilen araçların yüzde 14'ünde böylesi bir sorun yaşanma potansiyeli olduğunu tahmin ediyor.

Tesla, iki sorunun da henüz bilinen bir kazaya yol açmadığını belirtiyor.

Şirket bu ay başka bir sorunla daha karşılaşmıştı.

Yolcuların araç hareket halindeyken ana ekranda oyun oynayabilmesini sağlayan Passenger Play'in sürücüler tarafından da kullanılabileceği anlaşılınca şirket bu özelliğin hareket halinde kullanılmasını engellen bir yazılım güncellemesi yayımlamaya karar vermişti.