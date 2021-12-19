“Tesla bebeği” lakabı verildi: Akıllı araç, kendi kendine hastaneye gitti

19 Aralık 2021 Pazar, 17:22

Otonom sürüş özelliği olan elektrikli otomobil markası Tesla’da bir ilk yaşandı… ABD’nin Philadelphia kentinde, 33 yaşındaki Yiran Sherry Eylül ayında eşi Keating Sherry ile birlikte üç yaşındaki çocukları Rafa’yı okula götürürken, Yiran Sherry’nin sancıları arttı.

Genç kadın zamanında hastaneye yetişemeyeceğini anlayınca otomobil “otopilot” özelliğini aktive etti. Keating Sherry, eşine yardım ederken, araç kendi kendine 20 dakika uzaklıktaki bir hastaneye gitti.

Yaşananları yerel basına anlatan Sherry, “Tek elimle hafifçe direksiyonu tuttum ve diğer elimle de eşime yardımcı oluyordum” dedi. Hastaneye gelmeden kısa bir süre önce ise doğum yaptı. Sherry, hastane önüne geldiklerinde hemşireleri çağırdı. Aracın ön koltuğunda bebeğin kordonunu kesen hemşireler bebeğin sağlık kontrolünü yaptı.

Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğe hastanede, “Tesla bebeği” lakabı verildi. Minik kız çocuğuna Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın annesi Maeve Musk’ın adı verildi. Tesla bebeğe Maeve Lily adını verdiklerini söyleyen Sherry, “Bu kadar harika bir otopilot tasarımı yaptıkları için Tesla’nın dahi mühendislerine teşekkür ediyorum” dedi.

-Sözcü