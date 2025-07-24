Tesla, daha ucuz arabalar üretecek

ABD'nin elektrikli araç markası Tesla, tartışmalı siyasi politikalar sebebiyle yara almaya devam ediyor. Son on yılda satışların oldukça düştüğü bir dönemde bulunan Tesla, Avrupa özelinde daha uygun fiyatları otomobiller üretmek istiyor.

TESLA DAHA UYGUN FİYATLI ARAÇLAR ÜRETECEK

Rotayı Avrupa'ya çeviren Tesla'dan yapılan açıklamaya göre haziran ayında daha uygun fiyatlı bir modelin üretimi başladı.

Tesla, yatırımcılara ABD'nin gümrük vergisi politikasının haziran ayına kadar olan üç ayda şirkete 300 milyon dolara mal olduğunu ve ileride daha fazla sıkıntı yaşanacağı konusunda uyardı.

Bir diğer yandan Tesla'nın mali işler sorumlusu Vaibhav Taneja, ABD'de elektrikli otomobil alıcılarına uygulanan vergi indiriminin sona ermesinin de olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Teslimatların yüzde 14 oranında düşmesi satışları da etkiledi ve yüzde 12 düşerek 22,4 milyar dolara gerilemiş oldu.