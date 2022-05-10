Tesla, Şangay'da üretimini durdurdu
Tesla, tedarik sorunları nedeniyle önceki gün Şanghay’daki tesisindeki üretimini durdurduğunu açıkladı. Otomotiv devi, Şanghay’daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş, ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü.
Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden olan Tesla, dün Çin’in Şanghay kentinde bulunan fabrikasındaki üretimini durdurduğunu açıkladı.
Şanghay şehrinde yaşanan Covid-19 krizinde uygulanan kapanma kararı nedeniyle de kentte tedarik sorunları yaşayan Tesla, bu nedenle elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma sorunları nedeniyle Şanghay’daki tesisinde üretimi durdurdu.
YAZILIM HATASI OLDUĞU DUYURULMUŞTU
Amerikan otomotiv devi, Şanghay’daki kapanma ile beraber 22 gün üretimine ara vermiş, ancak 19 Nisan tarihinde kısmi olarak üretime geri dönmüştü. Tesla’da üretimin durması dışında daha önce de sorunlar yaşanmış ve Çin’deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı açıklanmıştı.
Tesla’nın geçen haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen bin 850’si ithal, 12 bin 834’ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatası olduğu belirtilmişti.
Video Haberler
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- Terastaki dehşette katil kardeş çıktı!
- Eğlence mekanlarına 'müzik yasağı' cezası
- Yalnızlıktan ağlayan kadına ziyaretçi akını
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Vaka artışları var' dedi, tehlikeyi açıkladı
- 'Japon intihar pilotları gibi...'
- Erdoğan'ın 'müjdesi' faizli konut kredisi çıktı!
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- 'En kısa zamanda düzeltmezseniz...'
- AKP'de tekme tokat kavga!
- Özdağ, katıldığı panelde protesto edildi
- Özdağ: 'Çıkın, ne olduğunu anlatın!'