Elon Musk Twitter için Tesla hissesi mi sattı?
SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra Tesla'daki 4 milyar dolar değerindeki hissesini satma kararı aldı.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla'daki 4 milyar dolar değerindeki hissesini sattı. Musk, Tesla'daki hisselerinin bir kısmını satarak, Twitter'a yaptığı 44 milyar dolarlık satın alma planının finansmanını kolaylaştırmayı hedefliyor olabilir.
ABD'li milyarder iş insanı, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için anlaşmıştı. Bu tutarın 21 milyar dolarını Musk'ın kendisinin karşılaması gerekiyor.
BAŞKA HİSSE SATIŞI OLMAYACAK
Musk, Tesla hisselerinin satışı sonrasında attığı tweette, "Bugünden sonra başka TSLA (hisse) satışı olmayacak" dedi. Dün ABD'nin sermaye piyasası kurumunun yayımladığı veriye göre, Musk Salı ve Çarşamba günleri Tesla'nın %2.6'sına tekabül eden 4.4 milyon hisse sattı.
Forbes'a göre, Musk'ın kişisel net servetinin büyüklüğü 268 milyar dolar.
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