Tesla'dan yeni patent!
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, okul çantası üretimi için patent başvurusu yaptı. Ürün gamını genişleten Tesla'nın elektrikli otomobil dışında da birçok ürünü bulunuyor.
Elektrikli otomobil devi Tesla, son zamanlarda çok sayıda patent başvurusu yaptı. Bunlardan birisi de 'CYBERBACKPACK' adını verdiği okul çantası.
TESLA 'CYBERBACKPACK' İSMİNİN PATENTİNİ ALDI
Shift Delete'in haberine göre, Tesla, 5 Nisan tarihinde 'CYBERBACKPACK' ismi için patent başvurusu yaptı. Bir twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan gönderide Cyberbackpack patentinin, kitap ve okul çantaları için geçerli olduğu görülüyor. irketin patentini aldığı Cyberbackpack için elektrikli pick-up modelini yansıtan tasarımlar planladığı düşünülüyor.
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