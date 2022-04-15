Tesla'dan yeni patent!

15 Nisan 2022 Cuma, 12:23

Elektrikli otomobil devi Tesla, son zamanlarda çok sayıda patent başvurusu yaptı. Bunlardan birisi de 'CYBERBACKPACK' adını verdiği okul çantası.

TESLA 'CYBERBACKPACK' İSMİNİN PATENTİNİ ALDI

Shift Delete'in haberine göre, Tesla, 5 Nisan tarihinde 'CYBERBACKPACK' ismi için patent başvurusu yaptı. Bir twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan gönderide Cyberbackpack patentinin, kitap ve okul çantaları için geçerli olduğu görülüyor. irketin patentini aldığı Cyberbackpack için elektrikli pick-up modelini yansıtan tasarımlar planladığı düşünülüyor.