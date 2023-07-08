Threads ilk günde 30 milyon kullanıcıya ulaştı

Yayınlanma: 08.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.07.2023 - 03:08

Sosyal medya dünyasında rekabet her geçen gün artıyor. Kullanıcılar ise yeni ve yenilikçi deneyimler arayışında.

Sosyal medya ağları içinde en fazla kullanıcıya sahip olan Twitter Elon Musk’ın satın almasının ardından gündemden hiç düşmedi. Elon Musk, en son “Tweet sınırlaması” ve Twitter Blue aboneliklerine sunulan imtiyazlar sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Kullanıcılar bu gelişmeler karşısında farklı arayışlara girdi.

MUSK’TAN DAVA TEHDİDİ

Mastodon, Bluesky, Spill ve T2 gibi platformlar, kullanıcılara daha özgür ve daha kişiselleştirilmiş bir sosyal medya deneyimi sunma hedefiyle yola çıktı. Meta’nın Instagram ile bağlantılı uygulaması Threads ise perşembe günü AB ülkeleri hariç kullanıcıların hizmetine sunuldu.

İlk 2 saat içerisinde 2 milyon üye ile hayatına başlayan Threads, daha sonrasında App Store’da sosyal medya içerikleri kategorisinde bir numaraya yükseldi. Twitter’ın gerilerde kaldığı listede tüm ücretsiz uygulamalar arasında da zirvede Meta’nın yeni uygulaması yer aldı. Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg Threads’in kullanıma açıldığı ilk 24 saat dolmadan 30 milyondan fazla kullanıcının kaydolduğunu duyurdu. Twitter’a rakip yeni uygulamanın en dikkat çeken özelliklerinden biri Instagram profilinin otomatik olarak aktarılabilmesi. Böylece kullanıcılar aynı kullanıcı adı ve takip listesini de yeni uygulama Threads’e aktarabiliyor. Instagram’ın kullanıcı sayısı 2 milyar civarındayken Twitter’ınki 300 milyona yakın. Uzmanlara göre, her 10 Instagram kullanıcısından biri bile Threads’i denemeye başlasa, Twitter kullanıcıları o platforma geçiş yapabilir. Ancak Semafor’da yer alan habere göre Twitter’ın avukatı Alex Spiro Zuckerberg’e mektup yollayarak Meta’yı özel bilgilere sahip eski Twitter çalışanlarını işe almakla suçladı ve “Twitter, fikri mülkiyet haklarını sıkı bir şekilde uygulama niyetinde” dedi. Twitter’ın dava açmaya hazırlandığı belirtiliyor. Dünya genelinde 5 milyara yakın sosyal medya kullanıcısı var. Bir sosyal medya kullanıcısı her ay ortalama 6 sosyal medya platformu arasında dolaşıyor.

ÇİNLİLER İLK SIRADA

Çin, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyar 20 milyon kişiyle dünya çapında en fazla sosyal medya kullanıcısına sahipken, listenin ikinci sırasında 755.47 milyon kullanıcısıyla Hindistan yer alıyor. Türkiye en çok sosyal medya kullanıcısına sahip ülkeler arasında 67.11 milyon kişiyle 11. sırada bulunuyor.

Küresel CovId-19 salgını nedeniyle insanların bağlantı kurmak, bilgi bulmak, eğlenmek ve alışveriş yapmak için sosyal medyaya akın etmesiyle tüketici alışkanlıkları da değişti. Ortalama bir insan, dünya çapında her gün 2 saat 35 dakika sosyal medya kullanıyor. Y kuşağı ve Z kuşağı, sosyal medya platformlarının en sık kullanıcıları arasında yen alıyor. En hızlı büyüyen sosyal ağ ise TikTok.