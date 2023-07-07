Mark Zuckerberg, Threads'e ne zaman reklam geleceğini açıkladı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 17:42

Güncelleme: 07.07.2023 - 17:45

Instagram’ın Twitter rakibi platformu Threads, 5 Temmuz’da yayımlandı. Üstelik kullanıcı deneyimi konusunda da botsuz ve reklamsız olmasıyla bazı noktalarda kullanıcıların beğenisini de topladı.

Ancak bu iki başlık, sadece sınırlı süreyle geçerli olacak.

Bot tarafı henüz bilinmese de Meta’nın çokça sevdiği reklamlar konusunda en sonunda merakla beklenen açıklama geldi.

WebTekno'nun haberine göre; Mark Zuckerberg, Threads’te yaptığı paylaşımda platforma ne zaman reklam geleceğini açıkladı.

REKLAMLAR BİR SÜRE DAHA YOK

Threads’te 'pompglobal'in “Zuck, reklamları tüm yeni Threads kullanıcılarına salmayı beklerken salya akıtıyor” paylaşımına yanıt veren Zuckerberg, reklamları ne zaman getirmeyi düşündüklerine dair şu yorumu paylaştı:

“Yaklaşımımız diğer tüm ürünlerimizle aynı olacaktır: Önce ürünü iyi çalışır hale getireceğiz, sonra onu 1 milyar kişiye ulaşan net bir yola sokup sokamayacağımıza bakacağız ve ancak o zaman para kazanmayı düşüneceğiz.”

Threads, şu anlık pek çok istenen özelliğe yer vermiyor, her geçen gün gelen geri bildirimlerle iyileştiriliyor.