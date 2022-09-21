TikTok Now tüm dünyada kullanıma sunuldu! Nasıl kullanılır?

21 Eylül 2022 Çarşamba, 00:05

Son zamanların en öne çıkan sosyal medya platformlarından olan TikTok, geçtiğimiz hafta yeni bir özelliğinin tanıtımını gerçekleştirdi. ‘TikTok Now’ ismi verilen bu özelliğin en çok dikkat çeken kısmı ise gittikçe popülerleşen anlık fotoğraf ve video paylaşma platformu BeReal’a oldukça benzer olmasıydı.

Tanıtımın gerçekleştiği gün yapılan açıklamalarda TikTok Now’ın yalnızca ABD’de bulunan kullanıcılar için erişilebilir hâle geldiği duyuruldu. Şirket, özelliğin diğer ülkelere gelişi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı; ancak ABD’dekinin aksine TikTok’a eklenecek bir özellik yerine tamamen ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunulabileceğini ifade etti. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

18 Eylül'de resmen sunuldu

Webtekno'nun hazıraldığ içeriğe göre TikTok, geçtiğimiz hafta tanıttığı TikTok Now’ı tüm dünyada farklı bir uygulama olarak kullanıma sundu. Ülkemizde de indirilebilen uygulamanın, çoğunluğu iOS olmak üzere hem Android hem de iOS kullanıcıları için birçok ülkede çıkış yaptığı belirtildi. Sensor Tower tarafından elde edilen bilgilere göre şirket, yeni uygulamayı 18 Eylül Pazar günü küresel olarak kullanıma sundu.

TikTok’un kullanıcıların olduğu gibi göründüğü paylaşımlar yapmasını isteyen BeReal’dan kopyaladığı TikTok Now, benzer bir işleve sahip. Uygulama, her gün rastgele bildirimler göndererek kullanıcıların hem arka hem ön kameradan çekilmiş anlık fotoğraf veya videolar paylaşmasını istiyor.

Böylece kullanıcılar, hem kendi fotoğraflarını arkadaşlarıyla paylaşabiliyor hem de arkadaşlarının o an neler yaptığını görebiliyor. ‘Keşfet’ kısmı ile birlikte başkalarının neler yaptığına da ulaşabilmek uygulamada mümkün. Ayrıca TikTok Now, bağımsız bir uygulama olduğu için kullanıcıların TikTok bildirimlerini sessize almış olsa bile yalnızca fotoğraf paylaşma bildirimlerini gönderme özelliğine de sahip.

TikTok Now, ülkemizde hem App Store hem de Play Store üzerinden indirilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra TikTok hesabına giriş yapmanız veya kaydolmanız gerekiyor. Bunun ardından ise uygulamayı kullanabiliyorsunuz.