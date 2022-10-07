TikTok yeni bir fotoğraf düzenleme özelliği getiriyor

TikTok yeni özellikleri genelde video tarafında sunuyor. Şimdi ise yeni bir fotoğraf düzenleme özelliği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 18:13
TikTok yeni bir fotoğraf düzenleme özelliği getiriyor
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TikTok en popüler platform olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, yeni bir özellik duyurdu. Bu özellik kapsamında artık kullanıcılar 35 kareye kadar fotoğraf galerisi oluşturabilecek.

Bu galeriye müzik eklemenin yanında kullanıcılar fotoğaflar arasında istedikleri gibi gezebilecekler, tıpkı 'telefonlarda yer alan galeriler' gibi.

UYGULAMANIN BAŞKA YENİ ÖZELLİKLERİ DE YOLDA

Popüler sosyal medya uygulamasının sunduğu bir diğer yenilik ise paylaşılan içeriklerin altına daha uzun açıklamalar ekleyebilmek. Bu sayede artık açıklamaları 2200 karaktere kadar uzatabilirsiniz. 


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