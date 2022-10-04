TikTok kullanmasanız bile platformun sizi 'takip ettiği' ortaya çıktı

04 Ekim 2022 Salı, 15:24

Viral video platformu TikTok, kâr amacı gütmeyen kuruluş Consumer Reports'un topladığı verilere göre, Alphabet (Google) ve Meta (Facebook) gibi köklü teknoloji devlerine benzer veri toplama taktikleri kullanıyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre; TikTok kişilerin IP adresi, internette gezinme alışkanlıkları ve arama geçmişi gibi bilgileri alıyor fakat bazı gizlilik ayarları ne kadar verinin izlendiğini kısıtlayabilir.

"GERÇEKTEN ŞAŞIRDIM"

Araştırmaya katılan güvenlik şirketi Disconnect'in baş teknoloji sorumlusu Patrick Jackson, "TikTok'un veri izleyicilerinin halihazırda bu kadar yaygın olmasına gerçekten şaşırdım" dedi.

"Bunun işe yaramasının tek nedeni gizli bir operasyon olması. Belki bazıları umursamıyor ama herkesin bir seçeneği olmalı. Gizli saklı yürütülmemeli."

The Independent, rapor hakkında yorum için TikTok'a ulaştı fakat henüz yanıt alamadı.

"SADECE 'TOPLU' RAPORLARDA KULLANILIYOR"

Consumer Reports'a konuşan bir sözcü, bu verilerin "diğer reklam verenlerin hedeflemesi için bireyleri belirli ilgi alanı kategorilerinde gruplandırmak için kullanılmadığını" ve TikTok hesabı olmayan kişilerin verilerinin sadece "toplu" raporlar için kullanıldığını söyledi.

Sözcü, "Diğer platformlar gibi, reklam verenlerden aldığımız veriler de reklam hizmetlerimizin etkinliğini artırmak için kullanılıyor" dedi.

AİLE İÇİ ŞİDDET, DOĞUM KONTROLÜ...

TikTok'la paylaşıldığı bildirilen veri örnekleri arasında aile içi şiddet, doğum kontrolü ve diyetle ilgili internet sitelerinin takip ettiği bilgiler yer alıyor.

Geçen yıl Google'dan dünyanın en popüler sitesi sıfatını devralan TikTok, şu anda çocuklarla ilgili veriler veya sağlık koşulları gibi bazı hassas bilgilerin yanlışlıkla iletilmesini önlemek için ortaklarıyla birlikte çalıştığını söyledi.

Çinli ByteDance firmasına ait olan uygulamanın veri toplama faaliyetleri daha önce de mercek altına alındı.

Geçen ay, şirketin 13 yaşın altındaki çocukların verilerini nasıl işlediğine dair yürütülen bir soruşturma sonrasında Birleşik Krallık Veri Koruma Otoritesi, TikTok'a bir "niyet bildirimi" gönderdi.

TikTok, Birleşik Krallık veri koruma yasalarını ihlal ettiği tespit edilirse 27 milyon sterlin (yaklaşık 570 milyon TL) para cezasıyla karşılaşacak.