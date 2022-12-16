TikTok, YouTube benzeri 'yatay ekran'ı test ediyor

16 Aralık 2022 Cuma, 09:48

TikTok popülerliğini hızla artırmaya devam ederken, yeni bir ekran özelliği üzerinde çalışıyor. Normalde dikey formatta geliştirilen ve öyle popüler olan TikTok, yatay formatı test etmeye başladı.

TIKTOK DA YATAY ŞEKİLDE VİDEO İZLEMEYE OLANAK SAĞLAYACAK

Test edildiği ortaya çıkan özellik, videoların yatay ekran olarak gösterilmesine odaklanıyor. Eğer bu özellik test aşamasından çıkıp, son kullanıcıya ulaşırsa YouTube'a rakip olacağı tahmin ediliyor.

Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında TikTok, 10 dakikaya kadar olan videoların yüklenmesine izin vermeye başlamıştı.

TikTok'un başlattığı test sürecinin ne zaman sonlanacağı ya da son kullanıcıya özelliğin ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor.