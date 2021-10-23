Tim Cook'un 'İstanbul' paylaşımına Elon Musk'tan dikkat çeken tepki
Apple CEO'su Tim Cook'un İstanbul'da hizmete açılan Apple mağazasıyla ilgili yaptığı paylaşıma, Elon Musk'tan yanıt geldi.
Apple CEO’su Tim Cook, Twitter'daki hesabında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Bağdat Caddesi’nde açılan yeni Apple mağazasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Cook, paylaşımında “İstanbul’daki yeni güzel mağazamız Apple Bağdat Caddesi ile tanışın. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz ve müşterileri bu muhteşem yeni alana davet etmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.
MUSK'TAN 'BEZ' TEPKİSİ
Cook'un bu paylaşımına, Tesla CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi. Apple’ın 200 liralık ekran temizleme bezini kasteden Musk, "Gelin, Apple bezini görün" ifadelerini kullandı.
Hafta başında yeni ürünlerini tanıtan Apple, ekran temizleme bezini 19 dolardan satışa sunulduğunu açıklamıştı.
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