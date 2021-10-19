Apple'ın parlatma bezi fiyatı 200 TL

19 Ekim 2021 Salı, 17:28

Apple Inc.’in dün tanıttığı ürünler arasında MacBook Pro ayrı bir öneme sahip olsa da, şirket aynı zamanda köşesinde logosu bulunan ekran temizleme bezini satışa sunmayı ihmal etmedi.

Bloomberg’in haberine göre; iPhone 6 ve 2012’ye kadar uzanan Mac’lerle uyumlu olarak listelenen aksesuar, aşındırıcı olmayan malzemeden yapılmış olsa da sevkiyatı 3 ila 4 hafta sürüyor ve şirketin bu yüksek marjlı ürününün, Amazon.com’daki birinci sınıf 1,50 dolarlık mikrofiber bezler ile yarışması bekleniyor.

PARLATMA BEZİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN FİYAT

Apple Parlatma Bezi'nin fiyatını ise 199 TL olarak belirledi ve bu fiyat birçok kişinin dikkatini çekti.Parlatma bezi yurt dışında ise 19 dolarlık bir fiyata sahip.

BU POLİTİKA HER ZAMAN İŞE YARAMIYOR

Apple yüksek fiyat uygulamasıyla teknoloji dünyasında dikkat çekse de bu politikası her zaman işe yaramıyor. 2015 yılında, 18 ayar altın kasalı 17 bin dolarlık giyilebilir Apple Watch Edition’ı tanıtmış ancak müşteriler, hızla modası geçeceğini düşündükleri bu teknolojiye çok fazla para ödemekten çekinmişlerdi.

Apple da düşük satışlar üzerine daha sonra saatlerinde lüks ve pratiklik arasında bir denge kurdu. Şimdi 49 dolarlık saat kayışları olduğu gibi 849 dolarlık Hermès Fauve Barénia Gourmette Double Tour gibi ürünlere de aynı anda yer veriyor.