Togg’un ön siparişleri yine ertelendi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:06

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:06

Yerli otomobil girişimi Togg, son dönemlerde çalışmalarını hızlandırmıştı. Bu çalışmalar neticesinde dün otomobilin Trumore uygulaması üzerinden ön siparişleri açılmıştı. Togg tarafından yapılan uygulamadan araç için ön sipariş talep etmek ve teslim alma sıralaması belirlemek için 2023 tane NFT dağıtılacağı açıklanmıştı.

Uygulamada erişim sıkıntıları yaşandığı öğrenildi. Togg ise Twitter hesabı üzerinden durum ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Yoğun ilgi sebebiyle sistemlerimizde gecikme ve zaman zaman erişim sorunu yaşanmaktadır. Problemi gidermek üzere çalışmalarımız devam etmektedir. NFT alımını bir sonraki duyurumuza kadar durduğumuzu bildirir, ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

NFT satışının durdurulması sebebiyle ön siparişler askıya alındı.

DEPREM NEDENİYLE TEKRAR ERTELENDİ

Togg'un ön siparişleri yaşanan yoğunluktan dolayı 6 Şubat 09.30'a ertelenmişti. Yeni tarih hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi.