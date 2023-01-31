Togg'un Trumore platformundaki harita yap-işlet-devret modeli ile yapılan otoyolları öneriyor

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 07:16

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından üretilen ve ön satışına başlanacak olan yerli otomobil Togg için bir uygulama hayata geçirildi. Togg’un içerisinde birçok farklı özellik bulunan akıllı telefon uygulaması Trumore, 20 Ocak itibarıyla kullanıma açıldı.

Uygulama içerisinde “Go.more (Gez)” bölümü harita ve navigasyon-rota hizmeti veriyor. Kullanıcıları gezdiren kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan konum bazlı hizmetler bu bölümde yer alıyor.

Uygulama üzerinden şarj ağı, yol maliyeti hesabı, elektrik üretim hesaplama, rezervasyon işlemleri yapılmasına imkân tanıyan sistemde rota çıkardığınızda sadece yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan yolları öneriyor. YİD projelerinde ihaleler büyük oranda, kamuoyunda “beşli çete” olarak bilinen Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol şirketleri tarafından “kazanılıyor”

Örneğin İstanbul’dan Ankara’ya oluşturulan bir rotada Kuzey Marmara yani yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve dini bayramlarda bile ücretli olan yolu öneriyor. Diğer seçenek yine geçiş garantisi verilen Osmangazi Köprüsü ve özel işletmede olan O5 otoyolu. Bir diğer seçenek olan Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Anadolu Otoyolu’nun aynı rota için maliyeti 95 TL iken uygulamanın rota çizdiği YİD yollarından biri 133 diğer ise 251 TL. İstanbul-İzmir rotasında ise alternatif ucuz ve kısa rotalar olmasına rağmen 473 TL ödeme ile Osmangazi Köprüsü üzerinden yeni İzmir yolu tek öneri olarak sunuluyor.