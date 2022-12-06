Toprak kayması tehlikesi, depremden sonra devam ediyor
Uydu gözlemleri, meydana gelen bir sismik sallantının, önemli bir depremden yıllar sonra bile kuvvetli bir toprak kaymasını tetikleyebileceğini gösteriyor.
Sismik faaliyet ile tetiklenen toprak kayması davranışına ilişkin kapsamlı bir tablonun oluşturulmasına yardımcı olan bu gözlemler, hızlı kurtarma operasyonlarına destek sağlamak üzere gerçek zamanlı takip araçları sağlıyor.
1998 YILINDAN 2017'YE KADAR YAKLAŞIK 5 MİLYON İNSAN ETKİLENDİ
Dünya çapında doğal bir jeolojik tehlike olayı olan toprak kaymaları, beşeri ve ekonomik açıdan her yıl ciddi kayıplara sebebiyet veriyor. 1998-2017 yılları arasında toprak kaymalarının dünya çapında 4,8 milyon insanı etkilediği ve 18.000’den fazla can kaybına neden olduğu tahmin ediliyor (DSÖ tahminleri).
Populer Science Türkçe'nin aktardığı çalışmaya göre toprak kaymalarını depremler, yanardağlar, yağmurlar veya insan faaliyetleri tetikleyebiliyor. Kısa süre önce İtalya’nın Ischia adasında meydana gelen toprak kayması, yağmurla tetiklenen toprak kaymasına bir örnek oluşturdu.
Nature Communications bülteninde yayımlanan yeni çalışmada, depremlerin hız kazandırdığı toprak kaymalarına (EAL) odaklanıldı. Uzun vadeli sismik faaliyetler, bu tip toprak kaymalarını etkileyebiliyor ve hızlanan hareketin depremden uzun bir süre sonra bile sürmesine sebep olabiliyor.
EAL’ler, özellikle sismik yönden faal bölgelerde ciddi insan kayıplarına sebep oluyor.
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