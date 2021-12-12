Toyota parça tedarik problemi nedeniyle 4 tesisindeki üretimi geçici durduracak
Toyota Motor, koronavirüsün otomobil parçaları sağlayan sektörü olumsuz etkilemesi sonucu, bu ay Japonya'daki tesislerindeki üretimi durduracak.
Covid-19 vakalarının arttığı Güneydoğu Asya ülkelerindeki yedek parça fabrikalarının işletilememesi, üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japon firma, parça tedarik sıkıntısı nedeniyle Tahara ve Miyata fabrikaları dahil ülke içi 4 tesisinde üretim bantlarını geçici olarak durduracak.
3 ila 7 gün arasında değişen üretim kesintisi sonrası 9 bin araç imalatının gecikeceği bildirildi.
Üretimi etkilenecek modeller arasında Land Cruiser ve Lexus NX'in yer aldığı bildirildi.
TOYOTA ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER İÇİN ABD'DE LİTYUM-İYON BATARYA TESİSİ KURACAK
Toyota, ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kuracağı otomobil batarya tesisine 1,29 milyar dolarlık yatırım yapacak.
2025'te hizmete girmesi planlanan tesis, lityum-iyon bataryalarının tedarik zincirini genişletmeyi ve elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.
Her biri yıllık 200 bin lityum-iyon bataryası imal edebilecek 4 üretim bandına sahip olacak tesisin daha sonra bant sayısını 6'ya çıkarması planlanacak.
Video Haberler
- İşte İstanbul'daki yoksulluk gerçeği
- İtiraf geldi: ‘Bu hikaye bitti’
- Süleyman Soylu hakkında çarpıcı yorum
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef şampiyonu kaşar peynirlerindeki oyunu anlattı
- Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında suç duyurusu
- Peker hakkında yeni bir bilgiyi açıkladı
- Öcalan serbest mi kalacak?
- AKP'de bir 'uyuşturucu' skandalı daha
- Peker ailesinden günler sonra açıklama
- Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Metiner acı haberi canlı yayında aldı
- Bakanı kızdıran rüşvet dosyası
- Subaylığa geçiş yönetmeliğinde değişiklik