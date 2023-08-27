Trump Twitter'a tekrar döndü: Kendi sosyal medya platformunu ölüme terk etti

Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:15

Güncelleme: 27.08.2023 - 12:15

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'ı yani yeni adıyla X'den yasaklanmıştı. Bu sebepten dolayı da kendi platformu Truth Social'ı kurmuştu. Şimdi ise Trump'un tekrardan X'e dönmesi platformun kapanacağı iddialarını ortaya çıkardı.



Wccftech'in haberinde yer alan bilgilere göre bu hamlenin sadece siyasi sonuçları değil, aynı zamanda Trump Media and Technology Group (TMTG)-Truth Social'ın arkasındaki varlık ile SPAC Digital World'un ilişkili olduğu halka açılma planlarını etkileyebileceği belirtildi.

İki buçuk yıllık bir aradan sonra Trump'ın X'e geri dönmesi, tabanını canlandırmayı amaçlayan akılda kalıcı sloganlar ve vesikalık fotoğrafıyla büyük bir patlamayla gerçekleşti. Ancak Temmuz ayında Trump'ın Truth Social konusundaki tereddütleri olduğuna dair spekülasyonlar da gündeme gelmişti. Hukuk profesörü Ann Lipton'un belirttiğine göre, Trump'ın Truth Social'a olan bağlılığının, TMTG'nin SPAC Digital World ile birleşme anlaşması yapma planlarına etkisi olabilir. Bu durum, Trump'ın Truth Social'a yönelik bağlılığının çekingen olduğu dönemde, X platformuna geri dönme isteğini yansıtıyor olabilir.

Digital World, TMTG ile birleşme anlaşmasını tamamlamak için belirlenen tarihe yetişememesi durumunda SPAC'ın tasfiye edilmesi gibi bir riskle karşı karşıya gelebilir.