Trump davasında bugüne nasıl gelindi?

Yayınlanma: 22.08.2023 - 17:01

Güncelleme: 22.08.2023 - 17:10

Eski ABD Başkanı Trump'a karşı açılan davaları takip etmek zorlaştı. Eyalet ve federal mahkemelerin suçlamalarıyla yargılanan Trump, daha önce hakkında açılan "sus payı ödemesi", Kongre Binası'na saldırı ve dolandırıcılık suçlamalarına bir yenisi eklendi. Eski ABD Başkanı, "Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği" iddiasıyla suçlandı.

Trump, kendisine ait Truth Social isimli sosyal medya platformunda, hakkında açılan davalara ilişkin 24 Ağustos'ta mahkemeye ifade vermek amacıyla Atlanta kentine gideceğini duyurdu.

SEÇİM SONUÇLARINA MÜDAHALE

Georgia eyaletindeki Fulton bölgesi başsavcısı Fani Willis, Trump'a ve 18 sanığa "Georgia’da 2020 seçim sonuçlarına müdahale ettiği" iddiasıyla hazırlanan 98 sayfalık raporda toplamda 41 suçlama yöneltti.

Trump, davaya ilişkin sosyal medya hesabı "Truth Social" üzerinden açıklama yaptı.

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnanabiliyor musunuz? Radikal Solcu Bölge Savcısı Fani Willis tarafından gözaltına alınmak üzere Perşembe günü Georgia’nın Atlanta kentine gideceğim"

Yaşadığı sürecin bir "cadı avı" olduğunu söyleyen Trump, Savcı Willis’in bunun için fon topladığını ve yargı sürecinin ABD Başkanı Joe Biden ile Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapıldığını öne sürdü.

Atlanta kentindeki davaya bakan yargıç, Trump'ın kefaletini 200 bin dolar olarak belirledi.

Trump'ın mahkeme dosyasında yer alan bilgide "Sanık, bu davada sanık veya tanık olarak tanıdığı herhangi bir kişiyi korkutacak veya adaletin işleyişini başka şekilde engelleyecek hiçbir eylemde bulunmayacak. Bu, sosyal medya paylaşımlarını veya başka bir kişi tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımların yeniden paylaşılmasını da içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak" açıklaması yer aldı.

GİZLİ BELGELER

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'ın Florida'daki Mar-A-Lago malikanesine 8 Ağustos 2022’de baskın düzenledi. Malikaneye düzenlenen baskında çok sayıda gizli belge geçiren FBI, bir eski ABD başkanı hakkında ilk kez federal bir iddianame hazırladı.

FBI tarafından hazırlanan iddianame ile Trump, aralarında devlet bilgilerini kasıtlı olarak saklamak ve adaleti engellemek için komplo kurmanın da bulunduğu 37 suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Trump daha sonra, çalışanlarından Florida’daki malikanesinin güvenlik kameralarının kayıtlarını silmesini istemekle suçlandı ve hakkındaki suçlama sayısı 40'a yükseldi. Üç suçlama ile genişletilen iddianamede, Trump'ın yardımcıları Carlos de Oliveira ve Walt Nauta'nın isimleri yer aldı.

"SUS PAYI"

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump'ın avukatından "sus payı" ödemesi olarak 130 bin dolar aldığını ileri sürdü.

Manhattan Büyük Jürisi, ilgili suçlamaların araştırılmasına ve Trump hakkında dava açılmasına karar verdi. Trump böylece ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan oldu.

Jüri, Trump'ın 2016 Başkanlık seçimleri kampayası sırasında gerçek adının "Stephanie Clifford" olduğu anlaşılan Daniels'a "sus payı" ödemesi yapıp yapmadığının araştırılmasını istedi. 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısına ifade veren Trump, kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamını reddetti.

KONGRE BASKINI

Sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, Trump'ın seçimde hile olduğunu iddia ettiği mitinginin ardından seçim sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Temsilciler Meclisi binasını bastı. Baskında biri polis beş kişi öldü.

Temsilciler Meclisi Üyesi Jamie Raskin, oturumda yaptığı konuşmada komitenin elde ettikleri verileri hukuki makamlarla paylaştığını ve Trump'ın "İsyanı tetiklemek, isyana yardım etmek ve buna ortam hazırlamak", "Resmi bir süreci engellemeye çalışmak", "ABD'nin düzenini bozmak için komplo", "yanlış açıklama yapmak suretiyle komplo" gibi suçları işlemiş olabileceği sonucuna vardığını belirtti.

Adalet Bakanlığı, Trump'ı "Kongre Binası'na saldırıya yol açan 2020 seçimlerini bozma çabaları" nedeniyle suçladı.

Başkent Washington DC'de hakim karşısına çıkan Trump, "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen dört suçlamayı kabul etmedi.

NEW YORK'TA DOLANDIRICILIK

New York Başsavcısı Letitia James, Trump aleyhine bir dava açarak ünlü işadamının bankaları ve kredi verenleri kandırmak amacıyla net servetini ve bazı mülklerinin değerlerini yanlış beyan ederek dolandırıcılık yaptığını iddia etti.

James, Trump'ın New York eyaletinde iş yapmasının kalıcı olarak engellenmesini ve 250 milyon dolar tazminat ödemesini talep etti.

Saatlerce sorgulan Trump hakkında cezai suçlamada bulunulmadı.