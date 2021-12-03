Tükendi: Elon Musk, 50 dolara satışa çıkardı
Tesla’nın CEO’su, dünyanın en zenginlerinden Elon Musk Cyberwhistle (siber düdük) isimli düdüğün satışa çıktığını duyurdu.
Tıbbi sınıf paslanmaz çelikten imal edilen düdük Tesla’nın önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı kamyonet modeli Cybertruck’tan ilhamla yaratılmış.
Musk’ın Twitter hesabından Tesla’nın sitesinden satış linkiyle birlikte paylaştığı 50 dolarlık düdük bir saat içinde tükendi.
Diken'in aktardığı haberde, Düdük e-ticaret sitesi ebay üzerinden şimdiden 2 bin 250 dolara kadar varan fiyatlarla satılıyor.
GÖNDERME YAPTI
Musk düdüğün duyurusunu yaparken bir taşla iki kuş vurmayı ihmal etmedi. ‘Tesla’yı ifşa edin (Blow the whistle on Tesla)’ notuyla paylaştığı düdükle şirketin çalışanlarının ifşalarına gönderme yaptı.
Geçen aylarda şirketin Fremont fabrikasında çalışan iki kadın cinsel taciz iddialarını mahkemeye taşımıştı.
Musk ayrıca düdüğün linkini paylaştığı tweet’e bağlı bir tweet atarak “Paranızı o salak Apple bezine harcamayın, onun yerine düdük alın” yazdı.
Ekim ayında da Apple CEO’su Tim Cook’un İstanbul’da hizmete açılan Apple mağazasıyla ilgili yaptığı paylaşımına yanıt olarak Musk, Apple’ın 19 dolarlık (253 liralık) ekran temizleme bezini kastederek “Gelin, Apple bezini görün” yazmıştı.
-Sputnik
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Millet İttifakı'nda deprem
- Yeni Bakandan ayağının tozuyla faiz çıkışı
- Benzine bir zam daha
- Avrupa Konseyi’nden Kavala kararı
- Ekonomistlerden 'af' kararına tepki
- Aykut Küçükkaya görevden alındı
- Tüketildiğinde hafıza kaybına yol açan 5 yiyecek
- AKP'liler Meclis'i böyle bastı
- Bir zam da sigaraya
- CHP'nin 2. mitingi hangi ilde olacak?