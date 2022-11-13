Tüm dünyanın protein ihtiyacı, küçük bir araziden karşılanabilir

13 Kasım 2022 Pazar, 11:23

RePlanet, hayvanlar yerine mikroorganizmaların kullanılmasını öneriyor. Grubun yayımladığı Reboot Food adlı manifestoda, gıda üretim sistemlerinde köklü bir değişime gidilerek, hayvancılığın yarattığı karbon salımının önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çevreci grubun projesinde, hassas fermantasyon (precision fermentation) adı verilen bir yöntem sayesinde maya ve bakteri gibi mikroorganizmalar aracılığıyla protein üretilmesi hedefleniyor.

TÜM DÜNYANIN PROTEİN İHTİYACI KARŞILANABİLİR

Independent Türkçe'nin haberine göre kurulacak özel tankerlerde, genetik mühendislikle fermente edilen mikroorganizmalardan hayvan proteinleri ve yağları üretilebilecek. Tankerlerin yer aldığı fabrikalarsa güneş ve rüzgar enerjisinin yanı sıra nükleer enerjiyle de çalıştırılabilecek. Grup, hassas fermantasyon teknolojisiyle üretilen proteinin, kırmızı etten protein üretimine kıyasla araziyi verimli kullanma açısından 40 bin 900 kat daha başarılı olduğunu ileri sürdü.

Manifestoda, söz konusu teknoloji sayesinde, Birleşik Krallık'taki (BK) 1569 kilometrekarelik Büyük Londra bölgesinden daha küçük bir alanda kurulacak tesislerle tüm dünyanın protein ihtiyacının karşılanabileceği savunuldu.

Ayrıca yaygın şekilde bu teknolojiye geçilmesiyle, hayvancılık için kullanılan arazilerin yüzde 75'inin yeniden yaban hayatına kazandırılabileceği, böylelikle karbon salımlarının azaltılabileceğine dikkat çekildi.

BK'de geçen yıl yayımlanan çalışmada, hayvancılığın küresel karbon salımına katkısının en az yüzde 16,5 olduğuna dikkat çekilmişti.

Öte yandan belirli hassas fermantasyon teknolojileri ABD'de süt proteini üretiminde halihazırda kullanılıyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian'ın yazarlarından Geroge Monbiot bu yıl, hassas fermantasyon ve gıda teknolojilerini tartıştığı Regenesis (Yeniden Doğuş) adlı bir kitap yayımlamıştı.

Monbiot, grubun projesine destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

Hassas fermantasyonla gıda sistemimizi kökten yenileyerek, hayvancılığı ortadan kaldırabileceğimiz gibi insan tüketimine uygun protein miktarını da artırabiliriz.