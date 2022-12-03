Tüm hesaplarınızda, iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın

03 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Bu yılın en önemli etkinliklerinden biri olan Katar 2022 FIFA Dünya Kupası, dünyanın dört bir yanından yüz milyonlarca futbolseveri bir araya getiriyor. Siber suçlular, böylesi büyük etkinliklere duyulan ilgiyi dolandırıcılık için bir fırsat olarak görüyor.

Siber güvenlik şirketi ESET, dünya kupası temalı ve genel dolandırıcılık yöntemlerini inceledi. Sizi yetkisiz internet sitelerine yönlendiren WhatsApp mesajları, sahte çekilişler, sahte sosyal medya hesapları veya kötü amaçlı reklamlar sizi gafil avlayabilecek yöntemler arasında yer alıyor. Şüpheli reklam ve mesajlara karşı dikkatli olun.

Dünya Kupası temalı olsun veya olmasın dolandırıcılardan korunmanın yolları ise şöyle:

Dolandırıcılar, kurbanlarını maçları yerinden izleyebilecekleri bir para ödülü, bilet veya konaklama paketi kazandıklarına inandırırlar. Asıl amaçları kişisel verilerinizi paylaşmanızı ve cihazınızdaki bilgilere erişen kötü amaçlı yazılımlar indirmenizi sağlamak.

Katar 2022 için yalnızca dijital bilet satıldığını belirtmekte fayda var. Bir bilet almadıysanız bir çekiliş de kazanamazsınız. Birisi size aksini iddia ediyorsa bu bir dolandırıcılık yöntemidir.

Ödül almak için birine ödeme yapmayın. Ön ödeme şemaları paranızı çalmaya yönelik birer oyun olabilir.

Kimlik avı saldırılarına karşı dikkatli olun. Kişisel verilerinizi talep eden e-postaları açmayın.

Her isteyene kişisel bilgilerinizi vermeyin.

KOLAY PAROLA KULLANMAYIN

Ziyaret ettiğiniz internet sitelerine dikkat edin. Bir internet sitesi sizden para ya da kişisel bilgilerinizi istiyorsa her zaman dil bilgisi ve yazım hatalarına, garip URL adreslerine, eksik güvenlik sertifikalarına veya bir şeylerin yanlış gittiğini gösteren diğer işaretlere karşı gözünüzü dört açın.

Tüm hesaplarınızda, özellikle de hassas bilgilerinizi içeren hesaplarınızda iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın. Bu durum, çalınan/kimlik avı ile ele geçirilen şifrelerle bilgisayar korsanlarının hesaplarınızı kırıp açma ihtimallerini azaltır.

Kimlik avı koruması özelliği olan saygın ve çok katmanlı güvenlik yazılımları kullanın.

Zayıf parolalar kısadır ve bilgisayar korsanlarının zayıf parolaları tahmin etmesi veya kırması kolaydır. Hesabı ve muhtemelen aynı kimlik bilgilerini paylaştığınız diğer hesapları ele geçirmek için bu zayıf parolaları kullanırlar. Parolalar -hatta daha iyisi parola ifadeleri- uzun, güçlü ve benzersiz olmalıdır. Bu parolaları ve parola ifadelerini güvende tutmak ve kolay hatırlamak için bir parola yöneticisi kullanın.

Bilgisayar ve cihaz güncellemeleri, sistemlerin güvende kalmaları için hayati bir öneme sahip. Tüm yazılımlar, tarayıcılar ve işletim sistemleri için otomatik güncellemelerin açık olması önemlidir.

Asla size ait olmayan bir flash sürücü kullanmayın.

Düzenli yedeklemeler, çoğumuzun ihmal ettiği diğer sıradan ama temel güvenlik adımıdır. Düzenli olarak yedekleme yaparak çevrim dışı olacak şekilde bir kopyaya sahip olmak, sizi bu tür dolandırıcılıklardan ve kazara veri kaybından koruyabilir.

Kurumsal cihazınızı sadece iş için kullanarak özel hayatınızla iş hayatınızı ayırmaya çalışın. Eğlenceli şeyler için kendi dizüstü bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanın.

KOBİ’LER SAVUNMASIZ

ESET’in, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki küçük ve orta boyutlu işletmeleri kapsayan 2022 KOBİ Dijital Güvenlik Hassasiyeti raporu, KOBİ’lerin üçte ikisinden fazlasının son 12 ayda ortalama 220 bin Avro’ya mal olan bir veri güvenlik ihlaline maruz kaldığını gösteriyor. KOBİ’lerin bir siber saldırıya ilişkin duydukları en büyük ticari endişe ise yüzde 29 ile veri kaybı oldu. Yüzde 83’ü, siber savaşın herkesi etkileyebilecek gerçek bir tehdit olduğunu düşünüyor.



TÜRK TELEKOM’DAN SİBER GÜVENLİKTE YERLİLİĞE DESTEK

Türk Telekom, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi” ve “Siber Vatan” oluşturma vizyonuyla yerli ve milli ekosistemi destekleyen çalışmalarını hızlandırıyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’nde ülkemizin verisini 360 derece güvenlik hizmetleriyle koruma altına alırken, yerlileştirme çalışmalarımızı hızlandırdık. Türkiye’nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması yolunda çalışmalarımızı ilerletiyoruz” dedi.

(Yusuf Kıraç)



Kıraç, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi kadar, bu teknolojileri geliştirmekte olan girişimlerin desteklenmesinin de büyük önem taşıdığına inandıklarını anlattı.

Türk Telekom yıl boyunca düzenlediği Siber Güvenlik Fikir Maratonu ve Siber Güvenlik Kampı ile gençlerin kariyer gelişimini desteklerken Türkiye’nin yetişmiş siber güvenlik uzmanı ihtiyacına katkı sunuyor.

SOCAR TÜRKİYE VE TURKCELL’DEN İŞBİRLİĞİ

SOCAR Türkiye ve Turkcell, enerji sektöründe işbirliği yaptı. İşbirliği kapsamında Turkcell, İzmir Aliağa Yarımadası’nda sadece SOCAR Türkiye bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurarak özel bir Private LTE ağı oluşturacak.

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, SOCAR Türkiye’yi ve Aliağa’yı Turkcell’in teknolojisiyle 5G’ye hazırladıklarını belirterek “Turkcell teknolojisiyle uçtan uca tüm dijital operasyonumuzu tek sistem üzerinden sağlamak için tamamen SOCAR Türkiye’ye özel olarak güvenlik, iletişim ve verimlilik ağı işlevi görecek bir altyapı hazırlanacak. Dijitalleşme, Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik ve mobilite stratejimizi destekleyecek teknolojiler ile siber güvenlik, bağlantı çeşitliliği, iş sürekliliği gibi alanlar için çözüm olacak” dedi.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Sürecin ilk etabından itibaren Turkcell Dijital İş Servisleri şirketimiz ile SOCAR Türkiye’nin uçtan uca dijital dönüşüm yolculuğunda güvenilir teknoloji ortağı olarak yer aldık” diye konuştu.

YAPAY ZEKÂLI ÇÖZÜMLER ŞART

Türkiye’nin önde gelen veri güvenliği yazılım üreticisi Kron, siber güvenlik çözümlerini ve teknoloji alanındaki yeniliklerini 30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Siber Güvenlik Haftası’nda tanıtacak.

Kron Genel Müdürü Mete Sansal, “Artan veri ihlalleri ve siber tehditler karşısında geleneksel çözümlerle bir siber savunma hattı oluşturmak her geçen gün daha zor hale geliyor. Siber güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda dağıtık olarak oluşan büyük veriyi işlemenin ve yorumlanın tek yolu ise yapay zekâ destekli çözümlerden geçiyor. Biz de Kron olarak ürünlerimize yapay zekâ teknolojilerini ekliyoruz” dedi.

UZMAN GÜVENLİK EKİBİ ÖNEMLİ



İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, en yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı “Red Tech” webinar serisinin sekizincisi yapıldı. Webinarda, risklerin arttığı bu dönemde, işletmeler için 7/24 siber güvenliğin izlenmesi ve yeni tehditlere karşı proaktif müdahale sağlanmasının önemi vurgulandı.

Webinarı takip eden katılımcılara yapılan ankette, yüzde 70’lik kesim siber güvenlik hizmetlerinin sağlayıcısını seçerken en önemli faktörün uzman siber güvenlik ekibi olduğu yanıtını verdi. Siber güvenlik odaklı bir yatırım yapmadan önce işletmelerin yüzde 40’ı bilgi teknoloji alanındaki bir arkadaşına danışırken yüzde 34’ü ise arama motorlarında siber güvenlik firmalarını araştırdığını belirtti.

SABANCI VENTURES’TAN SCW.AI’YE YATIRIM

Sabancı Topluluğu, yeni ekonomi odaklı uzun vadeli büyüme stratejisi kapsamında, Sabancı Holding’in kurumsal girişim sermayesi Fonu olan Sabancı Ventures aracılığıyla, dijital fabrika platformu Supply Chain Wizard’a (SCW.AI) 1.5 milyon dolar yatırım yaptı.

ABD merkezli SCW.AI, üretim süreçlerini dijitalleştiriyor ve veri toplamayı otomatik hale getirerek üretimde kalite ve performansın artırılmasını sağlıyor. Bu yatırımla birlikte 2020 yılının sonunda kurulan Sabancı Ventures’ın portföyündeki toplam girişim sayısı yediye, 2022 yılında yatırım yaptığı şirket sayısı ise beşe yükseldi. 2022 yılında yapılan toplam yatırım tutarı ise 7 milyon dolara ulaştı. Sabancı Ventures, siber güvenlik, yapay zekâ, enerji teknolojileri, finansal hizmetler gibi alanlara yatırım hedefliyor.

NOTE 12 VIP TÜRKİYE’DE SATIŞTA

Infinix’in yeni amiral gemisi modeli NOTE 12 VIP ile birlikte daha erişilebilir modeli NOTE 12 G96, Türkiye’de satışa çıktı.

Infinix Note 12 VIP, Türkiye’de 8GB RAM 256GB depolama alanı 13 bin TL fiyat etiketiyle tüketiciyle buluşuyor. NOTE 12 Serisi ile mobil oyun PUBG Mobile’in 2022 PMNC ve Yükselen Yıldızlar Turnuvası resmi mobil iş ortağı olan Infinix, bu işbirliğiyle profesyonel e-spor arenasına geçmek isteyen oyuncuları destekliyor. NOTE 12 VIP’de 120W hyper şarj özelliğini 4500mAh batarya ile entegre ederek kullanıcılara maksimum batarya kapasitesi sunuyor. Cihaz 120W üstün şarj hızıyla 17 dakikada yüzde 1’den yüzde 100 doluma ulaşıyor. NOTE 12 VIP, 199 gram ağırlığında ve 7.89 mm inceliğinde.